Skupina Intereuropa s padcem čistega dobička

Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) skupine je v medletni primerjav upadel za 18 odstotkov na 2,9 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa za 37 odstotka na 1,3 milijona evrov, je razvidno iz nerevidiranega poročila o poslovanju, objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze.

Prihodki od prodaje so se, glede na enako obdobje lanskega leta, povečali na poslovnih področjih kopenski promet in logistične rešitve. Najbolj izstopajo rasti na produktih distribucije, pomorskega, zbirnega in domačega prometa, so zapisali v poročilu.

Največ prihodkov ustvarili v Sloveniji

Skupina je največji delež prihodkov od prodaje (39 odstotkov) ustvarila s prodajo kupcem, ki imajo sedež v Sloveniji. 24-odstotni delež prodaje so predstavljali kupci iz področja držav nekdanje Jugoslavije. S kupci, ki imajo sedež v vseh ostalih državah, pa je skupina ustvarila 36 odstotkov celotnih prihodkov od prodaje.

Večina družb skupine je povečala prihodke od prodaje glede na enako obdobje 2018, največ pa obvladujoča družba Intereuropa ter odvisna družba na Hrvaškem. Največji upad prihodkov od prodaje glede na enako obdobje lanskega leta je v družbah v Srbiji in Ukrajini.

Družba Intereuropa pa je imela v prvem trimesečju 28,7 milijona evrov prihodkov (lani v enakem obdobju 27,7 milijona evrov), čisti dobiček pa je dosegel 781.000 evrov (lani v enakem obdobju 1,5 milijona evrov).

Neto finančni dolg skupine je sicer ob zaključku prvega četrtletja dosegel 58,6 milijona evrov, kar je za 1,6 milijona evrov evrov nižje kot ob koncu leta 2018.

S poslovnimi rezultati se je danes seznanil nadzorni svet. Zaradi uskladitve poslovnega načrta z učinki prehoda na novi mednarodni računovodski standard poročanja ter spremenjene predpostavke glede prodaje poslovno nepotrebnega premoženja je nadzorni svet sprejel tudi rebalans poslovnega načrta skupine Intereuropa za leto 2019.

Skupina prav tako v načrtuje povečanje EBITDA iz predhodno načrtovanih 13,2 milijona evrov na 14,2 milijona evrov. Investicije so v letu 2019 na ravni skupine načrtovane v višini 5,9 milijona evrov in se glede na predhodno sprejeti poslovni načrt ne spreminjajo. Prav tako ostaja nespremenjeno tudi načrtovano število zaposlenih, kjer skupina načrtuje 1380 zaposlenih konec leta 2019.

Intereuropa, ki bo po izpolnitvi odložnih pogojev prešla v večinsko last Pošte Slovenija, namerava letos nadaljevati razdolževanje, pri čemer bo prodaja nepremičnin, ki niso namenjene opravljanju logistične dejavnosti, predstavljala največji vir za znižanje zadolženosti.