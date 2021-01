Skoraj 100 tisoč ljudi bo letos potrkalo na vrata zavoda

Tako smo ob koncu decembra zabeležili kar 15-odstotno povišanje števila registriranih oseb v primerjavi z enakim obdobjem lani, kar jasno odraža težko situacijo, v kateri smo se znašli zaradi pandemije. Najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti še vedno beležijo v Pomurju, najnižjo pa na Gorenjskem in v Novi Gorici. Med registriranimi brezposelnimi je sicer približno odstotek in pol več žensk.

Da številke o brezposelnih niso večje, je mogoče pripisati tudi vladnim ukrepom za ohranitev delovnih mest, kot sta možnost subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanje na delo. Vsekakor se bodo gospodarske posledice zaradi epidemije koronavirusa poznale še leta.

Popolna zaustavitev življenja in prve posledice na trgu dela

Lani smo zabeležili za tretjino več brezposelnih kot leto poprej. Foto: Getty Images

Začelo se je oktobra s skoraj popolno zaustavitvijo javnega življenja, prehodom na delo od doma v mnogih podjetjih in celo omejitvami gibanja, kar je močno vplivalo na jesensko-zimsko zaposlitveno sliko pri nas.

Oktobra je bil sicer obseg brezposelnosti skoraj enak kot septembra – število na novo prijavljenih brezposelnih oseb je naraslo za kar 37 odstotkov, a je obseg kljub temu ostal skorajda enak septembrskemu.

Skoraj 200 odstotkov presežnih delavcev viška

Drugi val pandemije je novembra močno ohromil velik del podjetništva. Novembra se je število registriranih oseb brez zaposlitve povzpelo na 84.139, kar je 485 več kot oktobra. V primerjavi s podatki iz leta 2019 je delež brezposelnih približno za 16 odstotkov višji. Sicer se je novembra na zavod prijavilo 7.356 oseb, od katerih se je skoraj polovici iztekla zaposlitev za določen čas, več kot tretjina pa je bila presežnih delavcev. Prav teh je bilo v primerjavi z oktobrom skoraj 60 odstotkov več, v primerjavi z lanskim novembrom pa je razlika kar 195-odstotna.

Tretjina manj na novo zaposlenih

Novo zaposlitev je novembra našlo 4.587 brezposelnih, kar je skoraj 29 odstotkov manj kot oktobra. Foto: Getty Images

Med tistimi, ki so se v novembru zaposlili, prevladujejo delavci za preprostejša opravila v predelovalnih dejavnostih, sledijo pa jim skladiščniki, prodajalci, tajniki ter uradniki v sektorju nabave in prodaje. Opazen delež novozaposlenih zavzemajo tudi čistilci, strežniki, gospodinjski pomočniki, komercialni zastopniki ter vozniki v dostavnih službah.

Novembra so po delavcih največ povpraševali delodajalci s področja predelovalnih delavnosti, zdravstva in gradbeništva. Med iskalci novega kadra so prevladovala podjetja v sektorju predelovalnih dejavnosti in gradbeništva , ki so jim pričakovano sledile zdravstvene ustanove in organizacije na področju socialnega varstva.

Decembrska slika: 15 odstotkov več brezposelnosti kot lani

Decembra se zaposlovanje že tradicionalno nekoliko umiri, številnim se izteče pogodba za določen čas, zaradi česar je stopnja brezposelnosti decembra še dodatno zrasla.

Ob koncu decembra je število registriranih oseb tako znašalo 87.283, kar pomeni 3,7-odstotni prirast v primerjavi z novembrom in kar 15-odstotno povišanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Skoraj tretjina manj prvih zaposlitev

V primerjavi z novembrom je bilo število iskalcev prve zaposlitve decembra skoraj 27 odstotkov nižje, največji prirast pa glede na predhodni mesec beležita skupini brezposelnih zaradi stečajev in tistih, s preteklo pogodbo za določen čas.

Primerjava številk z letom prej nam pove, da je bilo decembra 2019 na zavodu kar 30,7 odstotka več presežnih delavcev kot v pravkar minulem decembru, manj pa je bilo tako iskalcev prve zaposlitve kot brezposelnih zaradi stečajev ali poteka pogodb o zaposlitvi.

Največji prirast brezposelnih: Murska Sobota, Celje in Maribor Decembra 2020 so povečano stopnjo brezposelnih v primerjavi z novembrom zaznali v vseh slovenskih regijah. Največji prirast so zabeležile območne službe Murska Sobota, Celje in Maribor. Med območnimi službami z najnižjim prirastom brezposelnosti so na drugi strani Ljubljana, Trbovlje in OS Nova Gorica, novembra se jim je na vrhu pridružil tudi Kranj. V primerjavi z letom poprej je število brezposelnih sicer najbolj naraslo na območju Kopra in Ptuja.

Napovedi: Več kot 92 tisoč brezposelnih

Preverili smo projekcije, ki jih glede na gospodarsko in epidemiološko situacijo pričakujeta Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) in Zavod za zaposlovanje RS.

UMAR za letošnje leto napoveduje porast brezposelnih na 92.900 oseb, znižanje stopnje brezposelnosti pa lahko pričakujemo šele v letu 2022. Stopnja registrirane brezposelnosti naj bi letos porasla na 9,5 odstotka. Kriza bo prizadela večino dejavnosti, izstopajo pa dejavnosti, kjer je veliko neposrednega fizičnega odnosa s strankami (npr. gostinstvo, turizem, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti).

Po drugi strani pa so napovedi gibanj na trgu dela, načrtov delodajalcev glede kadrovanja in morebitnih težav pri zaposlovanju za prvo polovico leta precej optimistične. Kot je v Napovedniku zaposlovanja objavil zavod za zaposlovanje, delodajalci predvidevajo približno 1,3-odstotno povečanje števila zaposlenih, kar pomeni okrog 26.000 zaposlitev.

Največ možnosti napovedujejo za iskalce zaposlitve iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, informacijskih in komunikacijskih dejavnosti in finančnih in zavarovalniških dejavnosti, v poslovnih dejavnostih in gradbenem sektorju.

Najbolj zaskrbljeni glede trenda povpraševanja so delodajalci iz gostinstva, sledijo jim delodajalci iz drugih dejavnosti in iz dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Obenem bodo v prvi polovici leta 2021 najpogosteje iskani kadri v predelovalnih dejavnostih, zidarji, prodajalci ter vozniki tovornjakov.

Kako se čim bolje pripraviti na pomanjkanje priložnosti na trgu?

Kriza je lahko tudi priložnost za iskanje novih izzivov. Načrtujte svojo kariero. Foto: Getty Images

Ste se tudi vi odločili, da boste letos poiskali novo službo, napredovali, ali se podali na samostojno pot? Pri Optiusu tudi v letošnjem januarju beležijo večje povpraševanje delodajalcev po novih sodelavcih iz celotne Slovenje, zato direktorica Saša Boštjančič priporoča, da ta mesec izkoristite kar najbolj sebi v prid. Načrtujte svojo kariero.

