Skaza na Elmia Subcontractor Fair v Jonköping na Švedskem odpira vrata novim poslovnim priložnostim

Oglasno sporočilo

Naša izjemna ekipa strokovnjakov trenutno navdušuje na tem vodilnem industrijskem sejmu v Severni Evropi, ki predstavlja odlično priložnost za vzpostavljanje poslovnih vezi med tehnološko dovršenimi globalnimi podjetji. Z več kot 46-letnimi izkušnjami v predelavi in brizganju plastike Skaza narekuje trende in postavlja visoke standarde v trajnostni proizvodnji industrijskih plastičnih izdelkov.

Iztok Franko, Niko Medved in Robert Gračner. Foto: Plastika Skaza

Naše sporočilo je jasno: odprti smo za nova partnerstva. Kot razvojni dobavitelj, ki je prisoten na več kot 50 trgih v pohištveni in elektro industriji, vam zagotavljamo natančnost, vrhunsko kakovost ter celovito podporo skozi celoten projekt, vključno z učinkovito serijsko proizvodnjo. Z dolgoletnim seznamom referenc se uveljavljamo kot najbolj kompetenten partner, s katerim boste kadarkoli sodelovali.

Pridružite se nam v tej vztrajni igri za zmago - za okolje in vaše uspešno poslovanje. Obiščite nas na sejmu Elmia v dvorani D | D05:51 ter postanite nepogrešljiv del naše poti trajnosti in inovacij.

Naše ključne strateške usmeritve zajemajo razvoj lastne blagovne znamke, vzdrževanje orodij, ustvarjanje vrednosti, projektno vodenje ter digitalizacijo in optimizacijo proizvodnje. S 55 brizgalnimi stroji, specializiranimi za tehnike 2K in 3K, zaključujemo projekt digitalizacije Skaza 5.0. Poudarek je na opolnomočenju zaposlenih in izboljšanju konkurenčnosti z glavnimi cilji v povečanju učinkovitosti proizvodnih zmogljivosti ter prilagajanju tržnim razmeram. Ključne inovacije, vključno s strojnim vidom z umetno inteligenco, avtomatizacijo kontrole izdelkov ter digitalnim potnim listom za končne kupce, izboljšujemo procese. Avtomatizirana logistična veriga dodatno povečuje učinkovitost, medtem ko trajnostno proizvodnjo podpira sončna elektrarna ob sočasni posodobitvi MES sistema.

V letu 2022 smo nabavili skoraj 5.000 kg plastičnih materialov, pri čemer je absolutni delež recikliranega materiala znašal 21 odstotkov. Naša posebnost se kaže v inovacijah pri razvoju novih izdelkov, zato Niko Medved, pomočnik direktorja Skaze, vabi podjetja k trajnostnemu partnerstvu. Za proizvajalca polnilnih postaj za električna vozila, smo oblikovali postajo z manjšim vplivom na okolje. Naša trajnostna zaveza je vidna v 75-odstotnem zmanjšanju ogljičnega odtisa proizvodnje, kar pomeni 64 kg manj CO2 na vsako polnilno enoto. Brizganje plastike pridobi povsem nov pomen ob sodelovanju z našimi specialisti. Več informacij najdete tukaj: www.skaza.com/sl/predelava-plastike/elektro-industrija.

Počaščeni smo, ker zaposleni zaupajo našemu vodstvu, kar je nedavno potrdil tudi naziv uglednega delodajalca v naši branži. Naša tradicija in finančna stabilnost gradijo zaupanje naših zaposlenih in poslovnih partnerjev. Prejeta priznanja, med njimi top investitor v izobraževanje kadrov, najboljše kadrovske prakse, najboljša kreativna kampanja na Web Retailer Award 2023, Red Dot in Big See za izjemnost v kakovosti in dizajnu, so potrditev naše predanosti odličnosti. Imenovanje za ambasadorje gospodarstva s strani agencije SPIRIT in prejete nagrade, kot so zlata gazela, številne nagrade SAŠA regije za inovacije, uvrstitev med 1000 najbolj navdihujočih podjetij v EU ter Zlate niti za najboljšega zaposlovalca, poudarjajo našo temeljno zavezanost ustvarjanju zavzetih zaposlenih in krepitvi položaja narekovalca trendov v svetovni plastični industriji. Še posebej smo ponosni na certifikat družini prijaznega podjetja, saj odraža našo predanost dobremu počutju naših zaposlenih, ki so naš največji kapital.

Obiščite nas na sejmu Elmia Subcontractor Fair v Jonköping na Švedskem v dvorani D | D05:51 ali nam pišite: www.skaza.com/sl/predelava-plastike/elektro-industrija in se nam pridružite v vztrajni igri za zmago - za okolje in vaše uspešno poslovanje.

Naročnik oglasnega sporočila je MESTNA OBČINA CELJE.