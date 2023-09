Sij toži Spirit zaradi zamrznitve izplačil pomoči

Družbe iz jeklarske skupine Sij so zaradi začasne zamrznitve izplačil po zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize sprožile sodne postopke zoper javno agencijo Spirit Slovenija. V Siju poudarjajo, da so se za tožbo odločili, ker Spirit preostala izplačila zadržuje brez zakonske podlage.

Spor izhaja iz junijskega sklepa vlade. Ta je po tistem, ko je krovna družba jeklarske skupine lastnikom, med katerimi je s 25 odstotki tudi država, izplačala 5,8 milijona evrov dividend, ob tem pa je skupščina Sija potrdila tudi za okoli 20 milijonov evrov nagrad poslovodstvu Sija, odločila, da je bilo to v nasprotju z namenom omenjenega zakona, sprejetega konec minulega leta.

Gospodarskemu ministrstvu je takrat naložila ukrepe za okrepitev nadzora in vračilo neupravičene državne pomoči. Agencija Spirit je ob tem začasno zamrznila preostala izplačila, medtem ko so družbe Sij Acroni, Sij Metal Ravne, Sij ZIP Center in Sij Ravne Systems pred tem že prejele 2,42 milijona evrov pomoči.

V družbi Sij kot matičnem podjetju skupine so danes za STA ponovili, da sami niso bili prejemniki pomoči, zato so delničarji skladno z omenjenim zakonom, pogoji izplačila dividend in zakonom o gospodarskih družbah lahko povsem zakonito izglasovali sklep o izplačilu sicer zakonsko določene minimalne višine dividend. Zakonska prepoved tovrstnih izplačil namreč velja samo za neposredne prejemnike pomoči, ne pa tudi za povezane družbe.

Sij: Zgolj zadržanja izplačil zakon ne predvideva

Po navedbah Sija Spirit v družbah iz skupine ni začel postopka nadzora, niti ni zahteval kakršnihkoli pojasnil in dokumentacije. V Siju so zatrdili, da od samega začetka opozarjajo, da po zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje ali drugih zakonih ni pravne podlage za zadržanje plačil, tudi če bi se postopek nadzora že začel.

Za zaščito pridobljenih pravic Sijevih družb so bili zato "primorani tožiti javno agencijo, ki brez podlage in nezakonito zadržuje izplačila sredstev". Ob tem so poudarili, da ne poteka noben postopek za vračilo že prejetih sredstev, družbe iz skupine pa so sprožile sodne postopke zaradi neizplačila dodeljene, a še neizplačane pomoči.

Ob tem so spomnili še, da sam zakon določa postopek nadzora poračuna med ocenjenimi stroški in dejansko nastalimi stroški energentov ter končni obračun, do katerega zneska pomoči je prejemnik pomoči dejansko upravičen. Tudi postopek končnega nadzora je pravno urejen in se zaključi z izdajo odločbe, zoper katero imajo vsi prejemniki pomoči možnost uveljavljati sodno varstvo. "Zgolj zadržanja izplačil na podlagi obvestila, brez vprašanj, brez predhodne možnosti pojasnil, brez zakonitega razloga in pravnega pouka zakon v nobeni fazi ne predvideva," so zapisali.

Pravnika: prejem državne pomoči ni nezdružljiv z izplačilom dobička

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, v katerega delokrog spada tudi agencija Spirit, je medtem po informacijah portala N1 nedavno pridobilo pravno mnenje, ki nakazuje, da mora v primeru izplačila dividend Sij pomoč vrniti. Avtorja dokumenta sta Saša Prelič in Jerneja Prostor z mariborske pravne fakultete.

Pravno mnenje, ki sicer ne omenja izrecno Sija, po pisanju portala med drugim navaja, da pogodbeni koncern z obvladujočo družbo in odvisnimi družbami deluje kot ekonomska celota, s tem pa da je kakršnakoli pomoč odvisni družbi brez dvoma neposredno v korist obvladujoči družbi. Tako vidita tudi pravno možnost izterjave pomoči odvisnim družbam od obvladujočega podjetja. Glede na ureditev pogodbenega koncerna kot "edino logično" tudi vidita, da se dobiček koncerna izplačuje v obvladujoči družbi.

Obenem pa avtorja mnenja po navedbah N1 poudarjata, da je prejem državne pomoči nezdružljiv z izplačilom dobička.