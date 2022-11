Sezona božičnih nakupov je obdobje, ki se ga trgovci z delnicama Amazona in Appla najbolj veselijo!

Oglasno sporočilo

To leto ni bilo preprosto za borzne trgovce zlasti zaradi visoke inflacije in recesije, ki sta vlagatelje prisilili v prodajo delnic, toda božična sezona običajno prinaša veliko prazničnih obljub za Apple in Amazon – oba sta najuspešnejša v tem obdobju.

Fortrade je za vse, ki jih zanima, kako se od doma naučiti trgovati s cenami delnic Amazona in Appla (tako imenovana finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali si preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno delnic". Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Ko se kupci pripravljajo na božič, sta ti dve podjetji običajno na njihovem seznamu: Amazon, mesto, kjer ljudje naročajo, in Apple, blagovna znamka, pri kateri radi naročajo. Novi iPhone 14, Applov trenutni vodilni izdelek, bo velik favorit. Apple je imel boljše rezultate od večine podjetij in njegovi izdelki veljajo za nekoliko odporne na recesijo, vendar je cena njegovih delnic letos upadla za 15,70 odstotka, medtem ko so delnice Amazona upadle za 42 odstotkov.

Ampak zaradi novih znakov, da inflacija upada in da bo Fed počasneje dvigoval obrestne mere, trgovci vse bolj verjamejo, da bi lahko bil konec recesije tik za vogalom. To je odlična novica za ti dve podjetji, saj morebitno povečano povpraševanje potrošnikov nakazuje, da je mogoča korekcija cen njunih delnic.

Razprodaje na črni petek so zadnji petek v novembru (25. novembra), kiberponedeljek pa je prvi ponedeljek za tem (28. november) in bo zaznamoval začetek spletnega božičnega nakupovanja. Zaradi tega imata obe družbi najboljše rezultate v zadnjem četrtletju leta. Applove delnice se v četrtem četrtletju v povprečju zvišajo za več kot osem odstotkov.

Investicijske banke ohranjajo optimistično mnenje o obeh delnicah, pri čemer JPMorgan pričakuje, da se bo vrednost delnice Appla dvignila na 200 dolarjev, medtem ko Morgan Stanley pričakuje, da se bodo delnice Amazona dvignile do vrednosti 140 dolarjev.

Vir: Bloomberg, Marketwatch

CFD so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo vsega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. 84 odstotkov računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali investicijo v virtualno valuto CFD, upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko pomenijo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ni ponudba ali napeljevanje k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabo teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev o točnosti ali popolnosti teh informacij; zato vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA ali Belgije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade Limited.