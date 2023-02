Sedem načinov, kako promovirati nov revolucionaren produkt

Imate nov revolucionaren produkt in ga želite učinkovito uvesti na trg doma in v tujini? Če ste odgovorili pritrdilno, imamo za vas sedem načinov, kako ga z uporabo spletnih oglaševalskih kanalov učinkovito promovirati pred ciljno skupino. Za pomoč smo prosili Davida Fabjana iz podjetja Growthcom, kjer za svoje naročnike vodijo kampanje po vsem svetu.

Vseh sedem načinov ima nekaj skupnega: uporabo videa

Po raziskavi Wyzowl si ljudje na spletu v povprečju ogledajo 17 ur videoposnetkov na teden, več kot 50 odstotkom potrošnikov pa je po Googlovi raziskavi Ipsos spletni video pomagal pri odločitvi za nakup določenega izdelka ali znamke.

Velika prednost tega oglasnega formata je v tem, da imamo poleg slike možnost ciljno občinstvo prepričati tudi z zvokom, ki pa mora biti brezhiben.

1. način: Povečajte zanimanje in olajšajte nakupno odločitev z oglaševanjem na YouTubu

YouTube je najbolj obiskano spletno mesto z videoposnetki in drugi najbolj uporabljan spletni iskalnik takoj za Googlom. Z YouTube oglaševanjem lahko dosežemo več ljudi v starostni skupini od 18 do 49 let kot s televizijo (Nielsen/Google, 2000). Na YouTubu si več kot 95 odstotkov videoposnetkov ljudje ogledajo s prižganim zvokom, kar ga bistveno razlikuje od oglaševanja na Facebooku, kjer si 74 odstotkov videoposnetkov na zidu ljudje ogledajo brez zvoka.

Ključne faze pri promoviranju novega revolucionarnega produkta: ✓ Osvetlite problem ali potrebo.

✓ Predstavite svoj produkt kot rešitev.

✓ Omenite svojo znamko v prvih petih sekundah.

✓ Izpostavite ključne prednosti in koristi za kupca.

✓ Razkrijte svojo ponudbo/akcijo z ustreznim pozivom k akciji.

✓ Nadaljujte s preostalimi prednostmi za tiste, ki želijo še več.

Najaktualnejši oglasni format so YouTube Shorts, ki posnemajo kratke, 15-sekundne glasbene vertikalne videe na TikToku. V povprečju YouTube Shorts dosegajo 30 milijard ogledov dnevno in so še posebej aktualni med mlajšimi.

2. način: Natančno zajemite svojo ciljno skupino z oglaševanjem na Facebooku

Facebook ostaja največje družbeno omrežje z več kot 900 tisoč profili samo v Sloveniji. Prednost Facebook oglaševanja je širok in natančen doseg delovno aktivnega prebivalstva, s čimer se Instagram in TikTok ne moreta ravno pohvaliti. Hkrati imate poleg naslova možnost izpostaviti prednosti in koristi svojega produkta tudi s tekstom nad kreativo, kar poveča sporočilnost in prodajno usmerjenost oglasa.

Preizkusite lahko različne možnosti ciljanj od ciljanja po interesih, demografiji, geotargetingu, podobnih (look-a-like) občinstvih in še bi lahko naštevali, s čimer dosežete večino spletnih uporabnikov.

3. način: Ste prisotni v segmentu B2B? Vključite LinkedIn v svoj nabor kanalov!

64 odstotkov obiska z družbenih omrežij prihaja na B2B spletne strani z LinkedIna, kar tega uvršča med največja poslovna omrežja. Specifika LinkedIna je popolnoma drugačna miselnost kot na drugih družbenih omrežjih: ljudje prihajajo na LinkedIn zaradi mreženja, razmišljanja o karieri, službi.

V Sloveniji obstaja okrog 5.000 LinkedIn strani podjetij, 400 tisoč posameznikov ali skoraj polovica delovno aktivnega prebivalstva ima svoj profil na LinkedInu. Globalno lahko dosežemo 750 milijonov uporabnikov LinkedIna in 40 milijonov odločevalcev.

Prednost LinkedIna je natančno ciljanje B2B publike, od odločevalcev do ciljanja zaposlenih v določenih industrijah in po kriterijih, kot je število zaposlenih. Je pa LinkedIn najdražji kanal z vidika cene na klik, tako da naj vas to ne preseneti. Cena na klik je od dva do osem evrov.

4. način: Merite na skupino, mlajšo od 35 let? Navdihnite jih z oglasi na Instagramu!

Instagram v Sloveniji uporablja 620 tisoč ljudi, 71 odstotkov jih je mlajših od 35 let. Od vseh kanalov je kakovost slik najpomembnejša, do 15 sekund dolge objave Story pa so na tem družbenem omrežju najbolj priljubljene. Oglasi morajo delovati navdihujoče, serve to sell!

5. način: Prisegate na pristnost in generacijo Z? TikTok že trka na vrata vašega marketinškega oddelka.

Če je do pred kratkim veljalo, da je vaš doseg na družbenih omrežjih odvisen od števila sledilcev, je TikTok vse obrnil na glavo. Vsebina je tista, ki določa vaš doseg. Z nekaj sreče, humorja, izbiro trenutno aktualne glasbene podlage in mobile-first pristne vsebine boste lahko dosegli bolj viralen učinek kot na drugih družbenih omrežjih ta hip. Z oglaševanjem najuspešnejših vsebin pa boste svoj novi produkt hitro ponesli med zvezde.

6. način: Imate poleg novega produkta tudi posebno ponudbo? Oglašujte na Google Ads Discovery.

Kaj imajo skupnega Gmail, YouTube Home Feed in zavihek Discover v sklopu iskalnika Google? Vse tri muhe lahko ubijete na en mah z oglaševanjem na Google Ads Discovery, ki dosega tri milijarde uporabnikov po svetu. Gre za odličen kanal, ko imamo posebno ponudbo ali novost in želimo na cenovno ugoden način razširiti doseg. Samo Gmail uporabljata dve tretjini oziroma 800 tisoč slovenskih spletnih uporabnikov.

7. način: So vam načrti po izpostavitvi na iskalniku Google padli v vodo? Izpostavite nov produkt na Googlovem prikaznem omrežju.

Googlovo prikazno omrežje je največja oglaševalska mreža na svetu z več kot dvema milijonama spletnih strani in portalov, na katerih je mogoče nagovarjanje ciljnih skupin s slikovnimi in video oglasi. Še posebej je primerno, če iskanja na Googlu za naš produkt ne obstajajo, imamo pa na voljo vsaj nekaj sto evrov proračuna, da primanjkljaj nadoknadimo s prikazovanjem vizualnih oglasov za širok krog ljudi. S promocijo s pasicami si lahko obetate povečano prepoznavnost v obliki brandiranih iskanj, kar na dolgi rok vodi do boljše organske pozicioniranosti (SEO).

No, zdaj veste, kaj narediti, ko imate novo noro idejo, nekaj denarja za oglaševanje in željo po povečanju zanimanja za vaše produkte. Dodali bi, da je predvsem pri oglaševanju na družbenih omrežjih izredno dobrodošlo vključevanje vplivnežev (ang. influencerjev), s katerimi povečamo doseg, kredibilnost in posledično želene prodajne rezultate dosežemo še hitreje.

