SDH nadzornike pozval k odpovedi 30 odstotkom prejemkov

Slovenski državni holding (SDH) je ob epidemiji novega koronavirusa, ki negativno vpliva na celotno družbo, v torek člane nadzornih svetov in neizvršne člane upravnih odborov družb z državnim deležem pozval, naj se za čas epidemije odpovedo 30 odstotkom svojih prejemkov. To so že storili tudi nadzorniki SDH.

SDH je člane nadzornega sveta, neizvršne člane upravnega odbora in zunanje člane komisij nadzornega sveta ali upravnega odbora pozval, naj se odpovedo 30 odstotkom prejemkov, do katerih so upravičeni zaradi opravljanja svojih funkcij v teh telesih, in sicer za čas od vključno marca do vključno meseca, v katerem bo epidemija novega koronavirusa v Sloveniji preklicana. Odpoved ne bo veljala za povračilo stroškov, je danes objavil SDH.

Pozivajo jih, naj izjavo o tem podajo "nemudoma", družbe pa naj do 10. aprila na svojih spletnih straneh javno objavijo obvestilo o spoštovanju priporočila in tudi poročajo SDH.

SDH ne dvomi o pravi odločitvi vseh posameznikov, ki jih priporočilo zadeva

SDH zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov, ki se izražajo v obsežnih omejitvah javnega življenja in javnega zbiranja ljudi, kar ima izrazite negativne učinke na celotno družbeno skupnost, tako gospodarstvo kot tudi na vse druge ravni družbe, "pričakuje, da boste razumeli pomen zadevnega priporočila, priporočilo spoštovali in torej ravnali skladno z njim, bodisi iz razloga poslovne prizadetosti vaše družbe oziroma skupine bodisi iz razloga solidarnosti do celotnega slovenskega gospodarstva v težavah in drugih prizadetih", so navedli v pozivu.

Dodali so, da so se za poziv odločili, ker so možnosti izvedbe skupščin, na kateri bi lahko delničarji oz. družbeniki sprejeli zavezujoče odločitve, ki bi vsebinsko sledile temu priporočilu, trenutno zelo omejene, ukrep pa lahko doseže svoj namen le, če je izveden takoj.

"SDH verjame, da se težkega trenutnega položaja in potrebe po solidarnosti zavedamo vsi, in zato ne dvomi o pravi odločitvi vseh posameznikov, ki jih priporočilo zadeva, torej odločitev, da boste priporočilo spoštovali," so še navedli.

Izjave o odpovedi dela prejemkov so že podali vsi člani nadzornega sveta SDH in zunanja članica komisije nadzornega sveta.