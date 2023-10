Sanjate o vikendu na morju? To se dogaja na Obali.

V slabih štirih letih so se nepremičnine na Obali podražile v povprečju za 50 odstotkov. Vendar tudi Primorska že čuti ohlajanje nepremičninskega trga. "Na obali se trg ohlaja z vidika števila transakcij, vendar upad prometa ni povzročil upada cen. Da je manj transakcij, opažamo tudi pri ostalih vpletenih v nepremičninskih kupopordajnih poslih, kot so notarji, odvetniki, finančni uradniki … Nikjer ni več gneče," dogajanje v zadnjih mesecih opiše nepremičninski agent Marko Balaban iz agencije Urbanistika.

Po njegovi oceni je število poslov upadlo za od 30 do 40 odstotkov.

Tudi agent Matija Košir iz agencije Re-max opaža enako dogajanje na trgu, hkrati pa poudarja: "Eho na nepremičninskem trgu je daljši kot v drugih gospodarskih panogah, menim, da bodo cene nepremičnin na Obali začele padati čez leto ali dve. V Nemčiji in Avstriji se je to že zgodilo."

Cena

"Ponekod pa cene nepremičnin še vedno rastejo, predvsem pri ekskluzivnih novogradnjah," pa opozarja Balaban. Po njegovih informacijah stanovanja v novozgrajeni izolski soseski trenutno dobivajo lastnike po visokih cenah. "Na Obali že leta primanjkuje novogradenj, zato tudi rabljene nepremičnine držijo visoko ceno. Za trisobno stanovanje v večstanovanjski zgradbi iz leta 1962 boste tako še vedno odšteli med 3.700 in 3.800 evri za kvadratni meter," pravi Balaban in dodaja, "da gre za stanovanje v stavbi, ki ni v priobalnem pasu, torej ni v neposredni bližini morja oziroma nima pogleda na morje.

"Za Obalo bi dejal, da so novogradnje podcenjene, stare nepremičnine pa so dosegle absurdne vrednosti glede na kvaliteto," pa pravi Košir, ki zagovarja pameten pristop k nakupu nepremičnine. "Danes je, tako kot vedno, pri nakupu ključna finančna računica. Strankam, ki želijo kupiti nepremičnino kot investicijo, vse pogosteje svetujemo, naj počakajo z nakupom. Ob trenutnih cenah lahko traja tudi do pet let, da bodo nepremičnine spet prinesle od pet- do sedemodstotni donos. Nekdo, ki ima dovolj denarja, danes že čaka na priložnosti. Teh še ni dosti, bodo pa. Novi projekti se ustavljajo, stari še niso prodani," pravi Košir.

Kdo so kupci

"Med kupci najdemo tako tujce kot Slovence. Imamo tudi rusko govoreče kupce, kateri iščejo nepremičnine za trajno selitev zaradi vojnih razmer na njihovem območju in pa tudi investicijske priložnosti kot npr. nakup stanovanja v Piranu za potrebe dnevnega oddajanja. Med domačimi kupci bi izpostavil zaposlene v Luki Koper. Ta je morala zaposliti vse agencijske delavce in ti so tako postali kreditno sposobni. Ocenjujem, da so v zadnjih dveh letih ti delavci opravili okoli petino vseh poslov z nepremičninami v Kopru. Kupovali so tako stanovanja kot hiše," dogajanje na nepremičninskem trgu v zadnjih letih opiše Balaban.

Košir medtem opozarja, da so domačini "žal v podrejeni vlogi zaradi kupcev iz tujine oziroma iz drugih delov Slovenije". Mlad par si po besedah Koširja danes težko privošči nakup stanovanja na Obali. Po Koširjevih izkušnjah so tuji kupci izbirčnejši in pričakujejo realnejše cene. "Nepremičnine v Italiji so recimo 'čez palec' za polovico cenejše. Ruskih kupcev pa ni več veliko," opozori Košir.

Zlata leta

Tako Košir kot Balaban pa izpostavljata nov segment kupcev nepremičnin na Obali – gre za mlade upokojence iz vse Slovenije, ki želijo svoja "zlata" leta preživeti na morju. "Med domačimi kupci je tudi veliko 'vikendašev', torej Slovencev iz notranjosti države, ter Slovencev, ki so se ravno upokojili in si želijo živeti ob morju zaradi višje kakovosti življenja," pravi Balaban.

Košir pa opozarja na "stik z realnostjo", ki ga doživijo premnogi kupci v "zlatih letih". "Za financiranje nakupa nepremičnine na Obali morajo prodati svoj dosedanji dom, pri tem pa ugotovijo, da za hiško na Štajerskem danes ne iztržijo dovolj za stanovanje na Obali," še poudari Košir.