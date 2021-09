S pravo izbiro zavarovanj prihranil za družinske počitnice

Jeseni, ko se odprejo šolska vrata, je simboličen začetek delovnega leta. Prestavimo v drugo prestavo in se intenzivneje lotimo službenih in domačih projektov. Zato je zdaj tudi pravi čas, da si vzamemo trenutek zase in preverimo svoja zavarovanja.

Sklepanje zavarovanja je lahko preprosto opravilo, če veste, kaj potrebujete, in če imate pravega svetovalca, ki ima pregled nad celotno ponudbo zavarovanj v Sloveniji.

Veliko potrošnikov je zmedenih, ker se pri obilici ponudbe različnih zavarovanj in zavarovalnic težko znajdejo in ne vedo, katero zavarovanje bi jim ustrezalo. Izbira je več kot lahka, vpliva pa tudi na naš celotni finančni položaj, saj s pravilno izbiro zavarovanja lahko prihranimo kar zajeten kupček denarja, ki ga tako lahko namenimo za druge pomembne stvari v življenju.

Težko verjeti, ker je tako preprosto: vsa ponudba na enem mestu

Zato smo še toliko bolj zadovoljni, ko odkrijemo spletno stran, kjer je vse tako preprosto, da včasih sploh ne moremo verjeti, da je resnično. Pred dvema letoma je zaživel spletni portal www.zavaGo.si, ki kot prvi ponuja primerjavo različnih zavarovanj različnih zavarovalnic v Sloveniji. S tem smo se tudi v Sloveniji pridružili razvitim evropskim državam, kjer podobne primerjalne spletne strani že dolgo pomagajo potrošnikom na enem mestu primerjati različna zavarovanja. Bolj transparentno res ne bi moglo biti in prav transparentnost je tisto, kar velikokrat pogrešamo, ko urejamo zavarovanja.

Največkrat smo prepuščeni sami sebi in si moramo vzeti veliko časa, da naredimo analizo ponudbe. Resnici na ljubo pa nam kot laikom takšne analize vzamejo preveč časa, o natančnosti in strokovnosti pa sploh ne upamo razglabljati.

Največkrat smo prepuščeni sami sebi in si moramo vzeti veliko časa, da naredimo analizo ponudbe. Resnici na ljubo pa nam kot laikom takšne analize vzamejo preveč časa, o natančnosti in strokovnosti pa sploh ne upamo razglabljati.

Prihranil več kot dva tisočaka in si tako prislužil počitnice

Marko se je odločil za prekinitev dragega zavarovanja. Sklenil je cenejše zavarovanje in tako prihranil za letni dopust za vso družino.

S pomočjo primerjalnika zavaGO.si lahko veliko prihranite pri življenjskem zavarovanju. Življenjsko zavarovanje je sicer poceni, za na primer manj kot 8 evrov mesečno se lahko zavarujete za visoke vsote, vendar, če se ne odločite za ugodnejše zavarovanje, se lahko hitro zgodi, da zavarovalnico v nekaj letih preplačate za več tisoč evrov.

Verjetno ste že doživeli, da vam je banka ob najemu kredita istočasno ponudila ali celo zahtevala sklenitev zavarovanja za primer smrti brez varčevanja. Resnica je, da to zavarovanje navadno ni najcenejše, saj vam bo banka ponudila zavarovanje kredita pri tisti zavarovalnici, s katero sodeluje. Zasledili smo zgodbo, ki ni osamljen primer.

35-letni Marko je vzel kredit v višini 100 tisoč evrov za obdobje 25 let. Na banki so mu ponudili zavarovanje kredita za primer smrti. Za primerjalno ponudbo je prosil tudi svojega zavarovalnega zastopnika in ker ni bilo bistvene razlike v ceni, se je odločil zavarovati kredit kar pri svoji banki.

Čez nekaj časa je zasledil portal zavaGO.si, kjer je primerjal ponudbo vseh zavarovalnic in ugotovil, da je pred nekaj meseci sklenil življenjsko zavarovanje za smrt za kar 2.200 evrov dražje. Razlika med najcenejšo ponudbo in srednje drago je bila 91 evrov letno, kar v 25 letih pomeni več kot dva tisočaka. Na koncu se je odločil, da drago zavarovanje prekine in sklene cenejše ter tako prihrani za letni dopust za vso družino.

Življenjsko zavarovanje: 91 evrov prihranka letno oziroma več kot dva tisočaka v 25 letih.

Poleg velike vsote denarja je prihranil tudi svoj dragoceni čas, saj mu je portal zavaGO.si omogočil transparentno primerjavo med vsemi zavarovalnicami na enem mestu – zavarovanje je sklenil prek spleta brez obiska zavarovalnega zastopnika.

Pri sklepanju zavarovanja pri zastopniku ali na banki namreč niste v najboljšem položaju, saj le-ti ne bodo iskali najcenejše možnosti na trgu, ampak bodo ponudili, kar imajo v svoji ponudbi. Zato za zavarovanje nemalokrat plačujete več, kot bi bilo treba.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti brez varčevanja

Zavarovanje za primer smrti se priporoča pri kreditih, da se zavarujete v primeru smrti.

Zavarovanje za primer smrti se sklene, ker je poceni in ker nudi za nizko ceno zelo visoko kritje za primer kakršnekoli smrti. Priporoča se pri kreditih. Na tak način se zavaruje kreditojemalec v primeru smrti.

Ali ste vedeli, da dediči ne dobijo le pravice do stvari oz. premoženjih pravic, ampak odgovarjajo tudi za zapustnikove dolgove? Skladno s 142. členom zakona o dedovanju je dedič odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja. To pomeni, da bodo dediči podedovali tudi naše neodplačane kredite. Dediči so lahko tudi naši mladoletni ali še nepreskrbljeni otroci.

Prednosti zavarovanja za primer smrti

Poceni zavarovanje z visokimi zavarovalnimi vsotami.

Pri nekaterih zavarovalnicah je mogoče na polico dodati tudi zavarovanje za hude bolezni, zavarovanje za nezgodno invalidnost, nezgodno zavarovanje.

Sklenite ga vsaj za 10 let ali več, da ne plačate davka na zavarovalne posle. Lahko sklenete tudi s padajočo zavarovalno vsoto za smrt.

Dediči oziroma upravičenci, ki prejmejo izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti zavarovanca, ne plačajo davka na prejemek (izplačilo upravičencem neobdavčeno).

Zavarovalna polica se lahko vinkulira v korist banke.

Za koga je primerno življenjsko zavarovanje?

Za vse, ki želite v primeru svoje smrti družini zagotoviti finančna sredstva za nadomestilo izpada dohodka.

Za vse, ki najemate kredit.

Za vse, ki se želite življenjsko zavarovati za primer smrti, a hkrati ne želite varčevati.

Za vse, ki potrebujete visoke zavarovalne vsote v primeru smrti.

Podjetnikom, ki želite v primeru svoje smrti zagotoviti dodatna sredstva za nemoteno poslovanje podjetja.



Vsem, ki opravljate tvegan poklic ali se ukvarjate s tveganim športom in se želite življenjsko zavarovati ter s tem poskrbeti za svoje bližnje.

Za koliko se zavarovati?

Najmanj za toliko, kolikor znašajo vaši dolgovi (krediti, posojila, limiti, leasingi).

K tej vsoti dolgov prištejte tri letne plače.

Če nimate kreditov, se zavarujte vsaj za tri letne plače.

Če zavarujete predvsem kredit, se lahko odločite za padajočo zavarovalno vsoto za smrt, kar pomeni, da z leti pada kritje za smrt: podobno kakor pada obveznost do banke. Vsako leto smo banki manj dolžni in potrebujemo manj zavarovanja za kreditno obveznost.

Svoje življenje lahko zavarujete že od 2 evra na mesec.



Vsa zavarovanja na enem portalu

Inovativna in pregledna rešitev ZavaGO vam omogoča, da z enim klikom in brez zavarovalnega zastopnika poiščete zavarovanje, ki popolnoma ustreza vašim potrebam, življenjskemu slogu, finančnim zmožnostim in tveganjem, ki ste jim izpostavljeni.

Spletni portal ZavaGO omogoča preprost in pregleden način primerjave, izbire in spletne sklenitve zavarovanj v Sloveniji. Z le nekaj kliki lahko potrošniki hitro in preprosto poiščete ter primerjate zavarovanja različnih zavarovalnic, izberete zase najprimernejšo ponudbo in zavarovanje sklenete na spletu.

Spletni portal www.zavaGo.si so razvili v podjetju Finančna hiša, d. o. o., ki se ukvarja z zavarovanji že od leta 2004 in slovi kot eno najuspešnejših slovenskih podjetij glede na bonitetne ocene.

*Prihranek izračunan glede na trenutno veljavne cene. V primeru spremembe cen se prihranek lahko spremeni.

Ste letos izgubili status študenta?

Študentje, ki izgubijo letos status študenta ali dopolnijo 26 let morajo poskrbeti za svoje dopolnilno zavarovanje.

Če si študent, ki bo letos dopolnil 26 let, ali tisti, ki bo izgubil status študenta, ne uredi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bo moral za večino zdravstvenih storitev doplačevati sam. V Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, šolarjem, študentom do 26. leta starosti. Poleg tega so kaznovani za vsako leto nezavarovanosti s povišano mesečno premijo za 3%, ki jo bodo morali plačevati. In še trimesečna čakalna doba brez kritja jih čaka! Kar pomeni, da bodo tri mesece plačevali dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ne bodo zavarovani.

Akcija: prihranek dopolnilno zdravstveno zavarovanje NI STATUSA - Zavago

Imate že dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Preverite, koliko plačujete!

Če trenutno plačujete najdražje zavarovanje (premija 35,55 EUR/mes) in naredite prenos k najcenejši zavarovalnici, prihranite 12,60 EUR letno, tako prihranek v 10 letih znaša 126 EUR (izračun narejen ob predpostavki, da se cene v 10 letih ne spremenijo).

Če trenutno plačujete najdražje zavarovanje in naredite prenos k cenejši zavarovalnici - VZAJEMNI, prihranite 11,40 EUR letno.

ZavaGo vam vrne 10 evrov na vaš TRR, torej je letni prihranek 21,40 evra.

Več o akciji: prihranek dopolnilno zdravstveno zavarovanje - Zavago

