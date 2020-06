S pravim nasvetom so podjetniški začetki lažji

Oglasno sporočilo

V zadnjih letih smo z veseljem spremljali podjetniške zgodbe posameznikov in posameznic, ki jim je uspelo v kratkem času postaviti stabilno podjetje. Žal so turbulentni časi, v katerih smo se znašli, prinesli veliko negotovosti, hkrati pa nove izzive in razmislek o tem, kako naprej. Trenutna situacija je namreč lahko velika priložnost za tiste, ki se bodo znali prilagodili novim razmeram na trgu, in tudi tiste, ki bodo zbrali pogum in začeli na svoje.

Najtežji so prav začetki, ko je še veliko neznank, neizkušenost je razlog za več napak, dodatna težava pa je tudi pomanjkanje zaupanja, ki ga je treba šele zgraditi. Zaplete se lahko že pri statusu podjetja. Ne gre le za statusno-pravne, davčne, računovodske razlike, podjetnik začetnik pogosto spregleda, da s. p. dobaviteljem lahko predstavlja večje tveganje kot d. o. o. in mu bodo zato postavili težje plačilne pogoje, morda celo predplačila. Zato je dobro, da imate že od začetka ob sebi nekoga, ki vam lahko ponudi ustrezne strokovno podkovane nasvete. Marsikdo ne bi nikoli pomislil, da je to lahko tudi bančni svetovalec.

Najprej informacije in znanje

Na začetku banke podjetnikom težko priskočimo na pomoč s krediti, saj lahko zagonska podjetja finančno podpremo le v omejenem obsegu. Ponudimo pa lahko znanje in informacije, ki so ob prvih poslovnih korakih nepogrešljivi. Pomagamo jih usmerjati skozi začetniške poslovne izzive, opozarjamo na tveganja in predlagamo rešitve. Pomagamo pa tudi z včasih malo bolj kritičnim pogledom, ki je za uspešen posel večkrat tudi nujen, saj se tako podjetje lahko izogne usodnim napakam.

Zato naj vas ne bo strah v banko pristopiti že, ko razmišljate o vstopu na samostojno podjetniško pot – pogovorite se z bančnim svetovalcem in prevetrite svojo poslovno idejo, da se boste v podjetništvo podali kar se da pripravljeni.

Spodbujanje razvoja podjetništva je eno naših ključnih poslanstev. Z dolgoletnim sodelovanjem z malimi podjetniki smo dobili raznovrstne izkušnje, ki nam omogočajo, da razumemo težave podjetnikov ter znamo zanje poiskati ustrezne rešitve. Pogumno stopite na podjetniško pot in bodite ob spremstvu bančnih strokovnjakov pripravljeni na vse, kar sledi.

Pravi nasvet v vseh življenjskih ciklih podjetja

S strokovnimi nasveti smo vas pripravljeni spremljati ob ustanovitvi in zagonu podjetja, skozi obdobja rasti in razvoja, pa tudi pri preoblikovanju ali prodaji. Pomembno pa je, da pridete na banko še pravi čas, v fazi načrtovanja projekta, ko se lahko določeni dejavniki posla še optimizirajo. Z veseljem vam bomo prisluhnili, vas poskusili razumeti in tudi finančno podpreti, če imate dobro vizijo, dober izdelek, za katerim stojite, dodelan poslovni model in trden finančni načrt. A tudi, če vas ne bomo mogli finančno podpreti s kreditom, vam bomo razložili, zakaj je temu tako in kaj bi morali v poslovanju spremeniti. Tako boste naslednjič posel znali zasnovati tako, da bo tudi pridobivanje sredstev v banki uspešno. In ravno to je tisto, kar predstavlja temelje za vašo dolgoročno rast in vzpostavlja zaupanje med vami in banko.

Postavite si dobre temelje bančno-finančnega poslovanja

Transakcijski račun je nekaj, kar potrebuje vsako podjetje. Če se hkrati odločite dodati paketno ponudbo NLB, si lahko že na začetku sodelovanja z nami znižate stroške.

Podjetniki in zasebniki z manjšim obsegom poslovanja lahko uporabljate isti račun za poslovni in osebni namen. Lahko se odločite za samostojni NLB Osnovni račun ali izberete enega od štirih paketov za fizične osebe. Pravnim osebam, podjetnikom in zasebnikom je za upravljanje poslovnih financ na voljo NLB Poslovni račun. Izberite ga v okviru paketa NLB Poslovni začetek, ki je na voljo že od 1 EUR/mesec, in si zagotovite osnovne bančne storitve za vsakodnevno poslovanje. Ne spreglejte tudi možnosti enostavnih oblik kratkoročnega financiranja že po šestih mesecih vašega poslovanja.

Tu smo za vas 24/7

Ker se zavedamo pomena vpetosti podjetnikov v lokalno okolje, smo vam na voljo tam in takrat, ko nas potrebujete. V najbližji poslovalnici ali pa vas mobilni bančniki po želi obiščejo kar na vaši lokaciji. Ali na daljavo – z uporabo mobilne ali elektronske banke enostavno opravljate bančne posle kjerkoli in kadarkoli. Za bančna vprašanja so vam strokovni svetovalci v kontaktnem centru NLB na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Kadarkoli:

jih lahko pokličete na 01 477 2000,

jim lahko pišete na info@nlb.si ;

; si dopisujete z njimi prek spletnega klepeta in

in se pogovarjate z njimi v živo prek videoklica.

#OkvirPomoči: Na pomoč mikro in malim podjetjem Pri NLB želimo prispevati tudi k ponovnemu zagonu malega gospodarstva, lokalnim malim podjetnikom pa olajšati pot okrevanja in ponovnega uspeha. Zato bomo mikro in malim podjetjem odstopili oglasni prostor ter pripomogli, da jih bodo opazile potencialne stranke. Tako bomo, poleg ponudbe financiranja in svetovanja glede premagovanja likvidnostnih težav, še dodatno pripomogli k spodbujanju in zagonu poslovne dejavnosti. Podprli bomo male lokalne podjetnike, ki so tu doma, ki tu ustvarjajo. To bo mala podpora, a upamo, da bomo z njo dosegli dober učinek. Več o projektu je na voljo na: www.nlb.si/okvir.

