Ryanair v bližnji prihodnosti izključuje polete v Ljubljano

Na portalu so navedli, da so v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja Letališče Jožeta Pučnika, proti koncu 2021 izrazili pripravljenost na nadaljevanje pogovorov z Ryanairom o poletih v Ljubljano in tako potrdili, da so pogovori med stranema v preteklosti že potekali.

A v največjem evropskem nizkocenovniku so za EX-YU Aviation navedli, da načrtov za polete v slovensko prestolnico nimajo. "Ljubljano dobro pokriva naša baza v Zagrebu, v neposredni bližini je tudi tržaško letališče, od koder ohranjamo polete na vrsto destinacij," so zapisali.

Nekonkurenčne pristojbine

Istočasno v družbi poudarjajo, da je brniško letališče del sistema nemškega upravljavca Fraport, ki ga v Ryanairu obtožujejo "visokih in nekonkurenčnih pristojbin". Zaradi tega se bodo s koncem marca odrekli tudi bazi na letališču v Frankfurtu.

"Trenutno je zelo malo možnosti za to, da Ljubljano vključimo v svojo mrežo," so jasni v Dublinu. Ob tem v portalu spominjajo, da je Ryanair o poletih v Ljubljano v zadnjem desetletju razmišljal večkrat, bilo je tudi že nekaj konkretnih predlogov slovenske strani. Za krajši čas je prevoznik v letih 2007 in 2008 povezoval mariborsko letališče in letališče Stansted pri Londonu, a se je ta epizoda hitro končala.

Tudi državni denar za nove linije

V Fraportu Slovenija si sicer po koronski krizi, ki je ljubljansko letališče močno prizadela, prizadevajo najti nove partnerje in destinacije, tudi ob podpori državnih sredstev za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije.

Po hudem koronskem šoku so na letališču lani našteli 430.943 potnikov, kar je 47,6 odstotka več kot v letu 2020, a še vedno daleč od nekaj več kot 1,7 milijona potnikov v 2019.

Tudi Wizz Air ne obnavlja linij

V najbolj prometnih mesecih, julija in avgusta, je ljubljansko letališče s svetom povezovalo 17 rednih letalskih prevoznikov, trenutno pa na ljubljansko letališče leti 12 rednih prevoznikov na 13 destinacij, pri čemer naj bi bile napovedi za poletno sezono obetavne.

Je pa portal EX-YU Aviation poročal tudi, da madžarski nizkocenovnik Wizz Air z 11. marcem še ne bo obnovil povezave Ljubljane z belgijskim letališčem Charleroi, to je začasno ukinil nedavno. Povezava bo predvidoma obnovljena 27. marca. Wizz Air s 4. februarjem začasno prekinja tudi polete na londonski Luton, nadaljeval jih bo po napovedih 29. marca.