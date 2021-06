Ruski upniki Mercatorja zapuščajo Evropo

Ruska banka Sberbank namerava zaradi poslabšanja geopolitičnih razmer v letu ali dveh zmanjšati svojo navzočnost na evropskem bančnem trgu. To je v pogovoru za rusko tiskovno agencijo TASS povedal Lev Hasis, prvi namestnik predsednika uprave največje ruske banke, ki je navzoča tudi na slovenskem trgu.

"Turčijo smo že zapustili. Povedali smo že, da razmišljamo o možnostih, kako zmanjšati svojo navzočnost v Evropi. Mislim, da v obdobju enega, dveh let," je ob robu mednarodnega gospodarskega foruma v St. Petersburgu dejal Hasis.

Sberbank Europe deluje na osmih evropskih trgih

Sberbank je v Evropi navzoča z bančno skupino Sberbank Europe, ki ima sedež na Dunaju in je v njeni 100-odstotni lasti. Sberbank Europe deluje na osmih evropskih trgih – v Avstriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, v Sloveniji, Srbiji in Nemčiji. Po podatkih iz konca leta 2019 ima več kot 3900 zaposlenih in okrog 740 tisoč strank.

Sberbank Europe je del bančne skupine Sberbank postala leta 2012, ko je največja banka v Rusiji in ena vodilnih finančnih ustanov na svetu z več kot 96 milijonov strank v 20 državah kupila avstrijsko bančno skupino Volksbank.