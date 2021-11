Lastniki GEN-I niso izbrali novega direktorja. Odločali bodo ponovno.

Podjetje Gen Energija je danes na podlagi ponedeljkovega obveznega navodila svojih nadzornikov podalo predlog dveh novih kandidatov Gena Energije za člana uprave Gen-I, in sicer Davorja Dimiča v vlogi predsednika uprave in Jureta Sokliča v vlogi člana uprave, so po skupščini pojasnili v Gen-I.

"Glede na to, da predloga imen za novo poslovodstvo nista bila predhodno usklajena niti se skupščina z njima ali z njuno vizijo razvoja podjetja ni uspela seznaniti, kandidata nista prejela podpore," so povedali.

Trenutna uprava Gen-I z Golobom na čelu ima mandat do 17. novembra, zato se je do te problematike opredelil tudi svet delavcev, "ki izraža zaskrbljenost z upravljanjem družbe s strani družbenikov in zahteva, da mu družbeniki omogočijo aktivno sodelovanje pri upravljanju družbe v okviru zakonskih pristojnosti".

Golob pod mizo prodajal GEN-I?

Iz dokumentov, ki jih je v preteklih dneh objavil Planet TV, izhaja, da je Golob že konec avgusta skupaj s podjetjem Elektro Ljubljana v tajnosti začel priprave na prodajo slabe polovice Gen-I, največjega slovenskega trgovca z električno energijo. Šlo je za skrivnost, o kateri do prejšnjega tedna niso vedeli ničesar niti nadzorniki niti uprava krovne družbe Gen Energija, pa tudi ne Slovenski državni holding, je poročal Planet TV.

"To je zame malo presenečenje, to vprašanje, in ga prvič slišim. Ne more prodati 75 odstotkov, zato ker imamo predkupno pravico. Mi imamo tam že 25-odstotni delež in s tem predkupno pravico deleža, ki ga ima Elektro Ljubljana. Zato se to ne more zgoditi," je informacije komentiral generalni direktor Gen Energija Martin Novšak.

Kakšen je Golobov načrt za prodajo GEN-I?

Golob bi s prodajo družbe GEN-EL naložbe, katere solastnica je GEN-I, v resnici prodal tudi delež v GEN-I, saj je GEN-EL hkrati tudi solastnica družbe GEN-I.

Družba GEN-I je namreč v lasti dveh družbenikov: GEN energije in GEN-EL naložb. Družbenika imata oba 50-odstotno lastništvo. Lastniki družbe GEN-EL naložbe pa so GEN Energija (25 odstotkov), Gen-I (50 odstotkov) in Elektro Ljubljana (25 odstotkov), katerega predsednik uprave Andrej Ribič je bil prejšnji teden razrešen s položaja.

Skupina GEN je sicer vodilna slovenska elektroenergetska skupina, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. GEN Energija je krovna družba v skupini GEN in je v 100-odstotni lasti države.