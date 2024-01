Revolucija za bitcoin. Američani na široko odprli vrata v svet kriptovalut.

Ameriški regulator je vendarle prižgal zeleno luč za prve sklade ETF, ki bodo kupovali kriptovaluto bitcoin. To v praksi pomeni, da je bitcoin postal dostopen tudi vsem, ki niso želeli, niso smeli ali pa niso znali uporabljati rešitev nereguliranega sveta kriptovalut in sami kupovati bitcoinov.

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je danes ponoči vendarle blagoslovila 11 skladov ETF (Exchange Traded Fund), poroča CNN. S tem so se vrata v svet bitcoina odprla tudi vsem posameznikom, podjetjem in institucijam, ki želijo investirati v kriptovaluto, ne da bi jo pravzaprav imeli v lasti. Kako je to mogoče?

Kaj so pravzaprav EFT in kako delujejo?

EFT so investicijski skladi, ki kotirajo na borzi. Njihovo delnico lahko kupi kdorkoli. Vrednost EFT (in posledično vrednost njihovih delnic) pa določa vrednost premoženja, ki ga imajo v lasti. Na svetu obstaja na tisoče skladov EFT. Nekateri kupujejo samo delnice farmacevtov, drugi zlato, tretji državne obveznice …

Do zdaj pa niso smeli kupovati bitcoina. In z blagoslovom SEC se je to spremenilo.

Vseh 11 skladov, ki so danes ponoči dobili dovoljenje za kupovanje bitcoinov, bo zdaj ponudilo povsem nov način vstopa v svet kripta. Skladi bodo kupovali kriptovalute in vrednost skladov bo odvisna od vrednosti bitcoina. Vsak, ki bo kupil delnico enega izmed skladov, bo torej posredno investiral v bitcoin.

Nekateri skladi EFT naj bi svoje delnice začeli prodajati že danes popoldne po slovenskem času, ko se odprejo ameriške borze.