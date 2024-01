Rekordni prihodki: Sosede lani obiskalo 20 milijonov ljudi

Od 1. januarja do 26. decembra 2023 so na Hrvaškem po podatkih Hrvaške turistične skupnosti našteli skupno 20,5 milijona domačih in tujih turistov, ki so ustvarili več kot 107,4 milijona nočitev. To je za devet odstotkov več prihodov in za tri odstotke več nočitev kot v enakem obdobju leta 2022 ter enako kot v rekordnem letu 2019. Foto: Shutterstock