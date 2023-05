Regulator zasegel banko First Republic

Ameriške finančne oblasti so danes zasegle kalifornijsko banko First Republic, ki je že nekaj mesecev v finančnih težavah. Vse depozite in večino njenih sredstev bo prevzela banka JPMorgan Chase, so sporočili iz Zvezne uprave za zavarovanje depozitov.

Iz uprave za zavarovanje depozitov so zgodaj zjutraj sporočili, da so kalifornijski regulatorji zaprli First Republic in imenovali stečajnega upravitelja. Odločitev so pojasnili z namero, da se zaščiti vlagatelje, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Banka JPMorgan bo prevzela "vse vloge, vključno s tistimi nezavarovanimi, in večino sredstev", so sporočili tudi s kalifornijskega ministrstva za finančno zaščito in inovacije.

Vseh 84 poslovalnic banke First Republic v osmih ameriških zveznih državah se bo tako danes odprlo kot poslovalnice banke JPMorgan Chase.

Banka s sedežem v San Franciscu se je znašla v finančnih težavah potem, ko sta v začetku marca propadli banki Silicon Valley in Signature. Obstajale so bojazni, da morda ne bo več dolgo preživela kot samostojna pravna oseba, zato so si regulatorji preko konca tedna prizadevali najti rešitev, preden bi se danes ameriške borze odprle.

V petek se je zaključni tečaj delnice banke First Republic na borzi oblikoval pri 3,51 dolarja, potem ko se je pred letom dni gibal okoli 170 dolarjev.