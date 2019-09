Razočaranje po odločitvi Leka: Koroška se bo še naprej praznila #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odločitev farmacevtskega velikana Lek, da bo zaradi slabših razmer na trgu ustavil širitev proizvodnje na Prevaljah, je na Koroškem povzročila veliko razočaranje. Korošci bodo ostali brez 150 novih delovnih mestih, Lek pa bo moral vrniti poldrugi milijon državnih sredstev, ki so bila odobrena za ta več kot 100-milijonski projekt.

Kljub temu, da nova tovarna Leka na Prevaljah sameva že od konca lanskega leta, so Korošci vendarle upali, da bodo v njej zagnali proizvodnjo. A po končni odločitvi, ki so jo sprejeli švicarski lastniki, razlogov za veselje ni. "Včeraj je bil črni dan za Prevalje, za Mežiško dolino, za Koroško, tudi zaradi tega, ker smo to informacijo žal izvedeli iz medijev," pravi Matija Tasič, župan Občine Prevalje.

Prav zaradi Leka na gimnaziji uvedli nov program

Na podoben način je odločitev izvedelo tudi 32 dijakov programa farmacevtski tehnik, ki so ga na gimnaziji Ravne pred dvema letoma uvedli prav na željo Leka. Kot je povedala dijakinja Anita Nabernik, bi bilo dobro, da bi bili zaposleni v domači regiji, a če tu te priložnosti ni, je treba drugam.

"Koroška se bo še naprej praznila"

Za bodoče farmacevtske tehnike kljub vsemu urejajo nov laboratorij. Ravnatelj je namreč prepričan, da se bo program obdržal tudi v prihodnje, a mladi svojih znanj po vsej verjetnosti ne bodo mogli unovčiti v domačih krajih. "Na kapital zelo težko vplivaš, ker kapital ima svoje interese, svojo logiko. Za Koroško pa to pomeni, da se bo še naprej praznila, ker bodo ti visokokakovostni kadri šli v središča, v tujino," pravi Dragomir Benko, ravnatelj Gimnazije Ravne.

Leku je država k 105-milijonski naložbi obljubila sedem milijonov evrov. Prvi poldrugi milijon evrov bo Lek zdaj vrnil v državno blagajno. Prevaljski župan pa meni, da takšne poteze ne pomenijo nič dobrega niti za 260 zaposlenih v obstoječi tovarni Leka. "Če ne posodabljaš, če ne investiraš, potem lahko pridejo pod vprašaj tudi obstoječa proizvodnja in obstoječa delovna mesta, kar nas pa izjemno skrbi," pravi Tasič.

Bo nove službe pripeljal nov investitor?

Temne oblake nad prazno tovarno bi lahko odgnal investitor, ki bi jo kupil in v njej zagnal svojo proizvodnjo. Na koroški gospodarski zbornici izpostavljajo, kakšnega investitorja bi si želeli. "Investitorja, ki bo vseeno nadaljeval na tej lokaciji, investicijo, ki je povezana tudi z novimi delovnimi mesti, saj vendarle pogoji to omogočajo," pojasnjuje Aleksandra Gradišnik, direktorica Območne zbornice Koroška GZS.