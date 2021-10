Putin naročil Gazpromu: Povečajte dobavo plina Nemčiji in Avstriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski predsednik Vladimir Putin je energetskemu podjetju Gazprom naročil, naj novembra poveča dobavo plina Nemčiji in Avstriji. Večja dobava bo po Putinovih besedah ustvarila "ugodnejše razmere na celotnem evropskem energetskem trgu".

Ruski predsednik se je za večjo dobavo plina v Evropo odločil, ko je ruski energetski velikan ustvaril dovolj zalog za oskrbo domačega trga. Iz Evrope je bilo v preteklih tednih slišati več kritik na račun Moskve, češ da je še zaostrila energetsko krizo na stari celini, ki se spoprijema z rekordno visokimi cenami energentov. Kritiki so Moskvi očitali, da s tem, ko ne povečuje dobave plina, Evropo sili v dolgoročnejše pogodbe in v izdajo potrebnih dovoljenj za obratovanje nedavno dokončanega plinovoda Severni tok 2.

Obveznosti do evropskih partnerjev

Putin je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Gazpromu naročil, naj do 8. novembra konča s polnjenjem ruskih skladišč, nato pa začne postopoma povečevati količino plina v evropskih skladiščih - v Avstriji in Nemčiji. Takšna časovnica bo po njegovi oceni Gazpromu omogočila, da izpolni obveznosti do evropskih partnerjev v jesensko-zimskem obdobju.

Obnovljivi viri energije ne dohajajo porabe

Dodatne količine plina bodo po mnenju ruskega predsednika ustvarile tudi ugodnejše razmere na energetskem trgu celotne Evrope. Ta se je v znašla v hudi krizi, saj so cene plina poskočile na rekordno visoke ravni. Gospodarstvo se namreč po pandemiji covid-19 pospešeno vrača na polne obrate, obnovljivi viri energije, kot sta sonce in veter, pa ne dohajajo porabe.