Protikoronski ukrepi po mnenju fiskalnega sveta upravičeni

Protikoronski ukrepi za zajezitev epidemije koronavirusa in omilitev njenih posledic so po mnenju fiskalnega sveta upravičeni. Na fotografiji predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ukrepi v zakonu za zajezitev epidemije koronavirusa in omilitev njenih posledic so po mnenju fiskalnega sveta v pretežni meri vsebinsko skladni s priporočili mednarodnih organizacij in po obsegu primerljivi z ukrepi, sprejetimi v drugih državah. Obsežno in večplastno učinkovito ukrepanje države je po njegovem mnenju upravičeno.

"Kljub upravičenosti začasnega odstopanja od srednjeročne javnofinančne vzdržnosti pa z upoštevanjem razprav ob sprejemanju zakona pozivamo vse deležnike, da ob sprejemanju nadaljnjih ukrepov še bolj kot v dosedanjem procesu zasledujejo načela usmerjenosti ukrepov v odpravljanje posledic epidemije, njihove preprostosti in časovne omejenosti," so danes poudarili v fiskalnem svetu.

Ob zavedanju povečane splošne socialne in ekonomske negotovosti in hkrati ob precejšnjem javnofinančnem strošku ukrepanja priporočajo tehtnejši razmislek, kdaj oziroma v kateri fazi spopadanja z epidemijo bi bili določeni ukrepi najbolj učinkoviti oziroma kdaj bodo časovno primerni morebitni spodbujevalni ukrepi za ponovni zagon gospodarstva.

Ukrepi vlade po mnenju fiskalnega sveta upravičeni

Kot so pojasnili, je namreč od kombinacije sprejetih ukrepov in njihove izvedbe ključno odvisno, ali bo slovensko gospodarstvo konec epidemije pričakalo v kondiciji, ki bo omogočala čim hitrejši izhod iz krize. Hiter izhod iz krize in s tem povrnitev zaupanja sta eden od nujnih pogojev za zagotavljanje socialne varnosti in ekonomske blaginje ter tudi za zagotavljanje dolgoročne javnofinančne vzdržnosti.

Mednarodne organizacije priporočajo uvajanje ukrepov v takšnem sosledju, da kar najbolj in čim bolj učinkovito naslavljajo posamezna prizadeta področja. "Po teh priporočilih je treba najprej zagotoviti ustrezna sredstva za potrebe zdravstvenega sistema. V naslednji fazi je nujno poskrbeti za ohranitev delovnih mest in zagotoviti čim bolj normalno delovanje gospodarstva," so zapisali.

Fiskalni svet je sredi marca menil, da razglasitev epidemije omogoča uveljavitev izjemnih okoliščin za ukrepe, namenjene blaženju posledic, in s tem tudi začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. Napovedi nakazujejo globok upad gospodarske aktivnosti. Ta bo skupaj z doslej sprejetimi ukrepi letos povzročil velik primanjkljaj in s tem tudi višji dolg sektorja, poroča STA.