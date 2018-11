Prodaja NLB: Sinteza zaradi nevestnega dela ovadila vodilne v SDH

Koalicija civilne družbe za prenovo Sinteza je kazensko ovadila člane uprave in nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH), saj so prepričani, da so omenjeni posamezniki pri prodaji NLB opravili nevestno delo. Obenem je na računsko sodišče vložila pobudo za revizijo postopka prodaje in določanja prodajne cene za prodajo NLB.

Predsedujoči programskemu svetu Sinteze Emil Milan Pintar je danes ocenil, da je prodaja NLB samo en delček v mnogo obsežnejšem dogajanju, zato za opozorila ni prepozno. "Zgodba o prodaji predstavlja sago o mlahavosti in mlačnosti slovenske politike, v kateri nas ta politika v mednarodnih institucijah ne more pripeljati do tega, da bi bili enakovredni," je bil kritičen Pintar.

Mencinger: Zgodba o NLB spominja na zgodbo o NKBM

Član Sinteze Jože Mencinger je medtem poudaril, da je mešati Evropsko komisijo v postopek prodaje nesmisel. "Reči, da je Slovenijo v prodajo NLB prisilila komisija, je nesmisel. To smo očitno hoteli narediti in pustimo komisijo glede tega pri miru," je ponovil Mencinger.

Kot je dejal, Slovenija ni nikoli ugovarjala ideji, da ne gre za prepovedano državno pomoč. Tudi če ta argument ne bi držal, je treba po Mencingerjevih pojasnilih pogledati člena, ki v pogodbi o delovanju EU urejata državno pomoč.

Član Sinteze in ekonomist Jože Mencinger je poudaril, da zgodba o prodaji NLB spominja na zgodbo o prodaji NKBM. Foto: Bojan Puhek

Da ta ne bi bila dovoljena, morata biti izpolnjena še dva pogoja, in sicer tisti, ki je pomoč prejel, ne sme pridobiti prednosti na trgu, prav tako pomoč ne sme prizadeti trgovine med članicami EU. "V primeru NLB nobeden od teh dveh pogojev ni bil izpolnjen," je poudaril Mencinger.

Mencinger je še ocenil, da zgodba spominja na NKMB. "To, kar se zdaj dogaja, porast vrednosti delnic na trgu, pelje v približno podobno situacijo, kakršno smo enkrat že imeli. Ko se bo prvi sklad premislil in začel prodajati, potem bo prišlo do padca. Država od zvišanja cene nima nič. Zdi se mi, da bomo ponovili zgodbo NKMB," je dejal.

Zaradi nevestnega dela ovadili vodilne v SDH

Sodelavec Sinteze Bogdan Biščak je predstavil kazensko ovadbo, ki jo je Sinteza vložila zoper predsednico uprave SDH Lidio Glavino, članico uprave SDH Vanesso Grmek, predsednika nadzornega sveta SDH Damjana Beliča, njegovega namestnika Duška Kosa ter člana nadzornega sveta Igorja Kržana in Janeza Vipotnika. Kot je dejal, so ovadbo vložili zaradi kaznivega dejanja nevestnega dela v službi.

"Vsi vemo, da je bilo prodanih 59,1 odstotka delnic NLB in da so bile prodane po vrednosti 51,5 evra. Ta cena bistveno odstopa navzdol od prejšnjih cen delnic bank na evropskih trgih, in to kljub temu da je NLB v boljšem stanju in kondiciji kot banke, ki so se prodajale po višji ceni," je dejal Biščak. Ocenjujejo, da je bilo državno premoženje oškodovano med 502 in 603 milijoni evrov.

Poleg ovadbe je Sinteza na računsko sodišče vložila pobudo za revizijo postopka prodaje NLB. Za to so se odločili potem, ko je Banka Slovenije umaknila zahtevo za oceno ustavnosti zakona o Banki Slovenije v delu, po katerem lahko računsko sodišče revidira odločitve Banke Slovenije glede sanacije bank v letu 2013. A kot so spomnili na računskem sodišču, to v skladu z zakonom o računskem sodišču samostojno določa, katere revizije bo izvedlo v posameznem obdobju, revizije pa opravlja na podlagi programa dela, ki je zaupen.