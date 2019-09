Prikaz nasprotnih dejstev v zvezi s člankom "Našli smo novo zatočišče Jankovićevih pred upniki in državo"

Jankovićevi nimajo zatočišča na Malti in ne umikajo in niso umikali premoženja pred upniki in državo. Damijan Janković ni umaknil in ne umika svojega premoženja pred upniki.

Skupina Electa poenostavljenih prisilnih poravnav ni izvedla s spornimi manevri, temveč skladno z veljavno zakonodajo.

Družbe v lasti Jana Beca niso slamnati upnik do družb iz skupine Electa, temveč so realen upnik.

Electa družbam v lasti Jana Beca ni posodila milijon evrov.

Damijan Janković

V Ljubljani, dne 16. 9. 2019