Pričakovanja borznih trgov so velika

Borzni analitiki za letošnje leto napovedujejo, da bo cepivo proti koronavirusni bolezni omogočilo hitrejše gospodarsko okrevanje, predvsem v drugi polovici leta. Prepričani so, da bodo podjetja močno povečala svoje dobičke, da se temeljne obrestne mere ne bodo dvignile kmalu in da se bo rast delnic nadaljevala. Vlagateljem svetujejo, naj delnice ostanejo prva izbira za novo leto in najverjetneje tudi za naslednje desetletje.

Pandemično leto 2020 bo šlo v zgodovino kot eno od najbolj nenavadnih, saj imajo dogodki le malo vzporednic v zgodovini. Pandemija, največja gospodarska recesija, negativna cena nafte, najhitrejši upad in tudi vzpon delnic v zgodovini ter še večja luknja kot v zadnji globalni finančni krizi zaznamujejo obdobje, ki si ga bomo nedvomno zapomnili, v Naložbenem mozaiku ugotavljajo analitiki družbe za upravljanje Sava Infond.

Stroški in cena epidemije so ogromni, tako v človeškem kot tudi gospodarskem smislu, je na investicijskem forumu družbe za upravljanje Triglav Skladi poudaril njen predsednik uprave Benjamin Jošar. Dodal je, da je, čeprav je pandemija naše življenje in delo postavila popolnoma na glavo, zanimivo, da se vse to ne odraža na delniških in obvezniških trgih, ti so se po začetnih turbulencah umirili in nadaljevali rast.

Centralne banke in nacionalne vlade so namreč, da bi preprečile najhujše, izjemno hitro in agresivno priskočile na pomoč kot še nikoli prej. V enem mesecu so uvedle več ukrepov kot prej v vsej finančni krizi pred dobrim desetletjem.

Negotovosti še ni konec

Veliko negotovosti v lanskem letu pa tudi letos podpirajo dejavniki, kot so zagon novega vala okužb, pojavi novih sevov virusa, počasnejše izvajanje cepljenj glede na pričakovanja, bojazen pred prezgodnjim umikanjem spodbud ter pomoči fiskalnih in monetarnih oblasti.

"Vračanje na ekonomsko raven iz leta 2019 zato po svetu pričakujemo po letu 2021. Ključna za okrevanje bosta storitveni sektor in poraba. Za njun zagon sta potrebna zdravje in uspešna zaščita ljudi pred virusom. Ta pogoj uspešno izkorišča Kitajska. V obdobju hude globalne gospodarske krize pospešeno zmanjšuje razvojni zaostanek in se uveljavlja kot gospodarska velesila," je na forumu poudaril Roman Zidarn, specialist s področja analiz iz družbe Triglav Skladi.

Desetletje transformacij

Da je še prezgodaj napovedovati podrobnosti novega družbenega in poslovnega okvira življenja po pandemiji, saj bo trajalo desetletja ali več, da se bodo izoblikovale nove navade, je prepričan analitik Uroš Selič iz družbe Sava Infond. Vseeno je iz zgodnjih vzorcev po njegovem mnenju mogoče razbrati prihajajoče trende, kot so deglobalizacija, ustavitev širjenja večjih mestnih središč, manjša mobilnost ljudi, večja avtomatizacija, digitalizacija in zagon zelene politike.

Nadpovprečna rast dobička najbolj prizadetih panog

Direktor analiz Triglav Skladov Gorazd Belavič poudarja, da bodo podjetja iz cikličnih sektorjev glavni "okoriščenci" gospodarskega okrevanja, ki naj bi bilo posebej izraženo v drugi polovici leta.

"V letu 2021 pričakujemo nadpovprečno rast dobička, ki bo temeljila predvsem na rasti dobička panog, prizadetih v letu 2020," napoveduje Gorazd Belavič iz družbe Triglav Skladi. Foto: Triglav Skladi "V letu 2021 pričakujemo nadpovprečno rast dobička, ki bo temeljila predvsem na rasti dobička v letu 2020 prizadetih panog, kot so avtomobilska, tekstilna in letalska industrija ter hoteli, restavracije in dejavnosti prostega časa," napoveduje. Na drugi strani pa bodo spremenjene potrošniške navade še naprej podpirale privlačnost panoge spletne prodaje. Kot je dejal Belavič, sektor informacijske tehnologije ostaja najbolj dobičkonosen, podjetja iz tega so tudi edina, ki so v zadnjem letu izboljšala marže iz poslovanja in dobičkonosnost. V letu 2021 naj bi bila sicer rast dobička na delnico podpovprečna, a še vedno ena od najbolj zanesljivih, s spodbudno dolgoročno perspektivo.

Nadpovprečne napovedane rasti dobička na delnico pa napoveduje sektorju industrije, ki naj bi pridobil predvsem z zagonom naložbenega cikla podjetij, infrastrukturnih projektov in zelenih iniciativ. Komunikacijske storitve (družbeni mediji, spletni iskalniki, videovsebine in industrija igric) so se med pandemijo močno okrepile in vse kaže, da gre za trajnejši pozitiven trend. Kot še dodaja Belavič, so med privlačnejšimi sektorji prepoznali tudi surovine in materiale, ki so nadpovprečen sektor zgodnje faze ekonomskega cikla, manj so naklonjeni tradicionalno defenzivnim sektorjem, kot so osnovne potrošne dobrine, zdravstvo in oskrba, pa tudi sektorjema energija in nepremičnine.

Idealno okolje za delniške naložbe

Tudi po napovedih analitikov Save Infonda delnice ostajajo prva izbira za letos in najverjetneje tudi za naslednje desetletje. Velika gospodarska rast, velika rast dobičkov in nizke obrestne mere so idealno okolje za delnice. Te so v novem pozitivnem trendu in so mnogo bolj privlačne od obveznic. Vrednotenja delnic so sicer povišana, vendar daleč od ravni, na katerih so obveznice. Premija za tveganje ostaja zgodovinsko visoka.

Bi pa se lahko po dolgi prevladi tehnoloških delnic (growth oziroma tistih z veliko rastjo prihodkov in dobičkov, ki so dominirale v zadnjem desetletju) zgodil preobrat v smeri delnic value, torej delnic z nizkimi vrednotenji. "Če ne zdaj, kdaj potem? Ampak pri tem ne bi pretiravali, mnogo strukturnih dejavnikov gre v prid delnic growth (digitalna transformacija, ESG - družbeno odgovorno ali trajnostno investiranje), tako da je mogoče vse," še pravijo v Savi Infondu.