Pri izbiri izvajalca za gradnjo drugega tira novi zapleti

Državna revizijska komisija je ugodila avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe, CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Sporna je Metrostavova referenca. Iz 2TDK sporočajo, da bodo ob novih dejstvih nadaljnjo odločitev sprejeli v najkrajšem mogočem času.

Strabag, ki prav tako ostaja v igri za glavna dela na drugem tiru, je na državni revizijski komisiji izpodbijal odločitev 2TDK, da ta konzorciju podjetij Gorenjska gradbena družba, Metrostav in CGP prizna sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka in da konzorcij povabi k oddaji ponudbe.

Strabagu uspelo izkazati dvom

Kot so danes sporočili iz revizijske komisije, je Strabagu v okviru zahtevka za revizijo uspelo izkazati dvom o tem, da referenčni projekt Kompleks Blanka, na katerega se je v prijavi sklicevala skupina kandidatov, izpolnjuje zahteve, ki jih je v razpisu določil 2TDK. Kandidati so morali izkazati, da so po metodi NATM zgradili predorske cevi v dolžini šest kilometrov za drugi odsek in v dolžini 10 kilometrov za prvi odsek. 2TDK je namreč razpis za glavna dela razdelila na dva dela, in sicer od Divače do Črnega Kala in od Črnega Kala do Kopra.

Strabag je po pojasnilih revizijske komisije priložil obširno listinsko dokumentacijo, ki potrjuje navedbe, da so bili v okviru referenčnega projekta zgrajeni predori po dveh različnih metodah in da so bili po metodi NATM zgrajeni predori zgolj v skupni dolžini 5,5 kilometra. Na 2TDK pred sprejemom izpodbijane odločitve, kot tudi ne v predrevizijskem postopku, niso preverili sporne reference, so zapisali na revizijski komisiji. Sklep 2TDK o priznanju usposobljenosti za dela pa so na komisiji označili za vsaj preuranjen.

Iz 2TDK so sporočili, da so odločitev komisije prejeli danes. Njihova strokovna komisija bo, kot so zapisali, nadaljnjo odločitev o ustreznosti izpodbijane reference oziroma priznanju usposobljenosti sprejela v najkrajšem mogočem času, upoštevajoč novopridobljena dejstva. "Ob tem poudarjamo, da je v obdobju sprejema odločitve o usposobljenosti ponudnikov podano referenco verodostojno potrdil referenčni naročnik," so zatrdili.