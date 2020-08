Preverite, kateri trgovci danes spet odpirajo trgovine

Svoje trgovine so danes odprli še Spar, Lidl, Leclerc in Jager.

Svoje trgovine so danes odprli še Spar, Lidl, Leclerc in Jager.

Nakupovanje živil ob nedeljah, kot so ga bili potrošniki vajeni pred epidemijo novega koronavirusa, se je dokončno vrnilo v stare tirnice. Potem ko so se prejšnjo nedeljo za odprtje svojih trgovin odločili v Mercatorju, Tušu, Hoferju in Eurospinu, so danes trgovine odprli še Spar, Lidl, Leclerc in Jager.