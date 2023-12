Preveri podjetje – zdaj lahko preverite delodajalce

Oglasno sporočilo

Med drugim bo to organizacijska kultura ali direktorjev odnos do vas. Tovrstne informacije so zdaj s pomočjo platforme Preveri podjetje končno dosegljive vsem. Glede na vedno večjo obiskanost portala med zaposlenimi, vsem delodajalcem priporočamo, da postanejo pozorni. Portal prinaša velike spremembe na trgu dela Slovenije.

Popolna anonimnost

Kdorkoli se lahko odločite oddati mnenje o svojem nekdanjem ali trenutnem delodajalcu, čeprav bodo ta pozitivna ali mogoče negativna. Mnenje lahko oddate, ne da bi si ustvarili profil na platformi. Enostavno najdete podjetje, ki ga imate v mislih, nato imate možnost to podjetje tudi oceniti. Sledila bo enostavno sestavljena anketa. Pri vsakem mnenju boste tudi videli, ali je komentar oziroma ocena morebiti zastarela glede na to, kdaj je bil ocenjevalec zaposlen v podjetju. Vsako podjetje se ima namreč vedno priložnost izboljšati.

Varna zaposlitev

Portal ima zelo jasen cilj – spodbuditi želijo zaposlene, da brez strahu delijo svoje izkušnje. Če menite, da bi nekdo moral posvariti potencialne delavce, preden se zaposlijo v določenih podjetjih, potem pojdite na portal Preveri podjetje in podajte svoje mnenje. Lahko poveste tudi, kakšna je plača, kakšno je vzdušje v podjetju, koliko ste delali, karkoli. V današnjem hitrem tempu in spreminjajočem se trgu dela tudi iskanje zaposlitve postaja vse težje. Mnogi iskalci zaposlitve se soočajo s številnimi vprašanji in negotovostmi glede novih delovnih mest. Kljub raznolikim informacijam, na voljo v digitalni dobi, pridobivanje pravih in zanesljivih informacij o delodajalcih postaja ključnega pomena.

Kako lahko komentarji pomagajo delodajalcem?

Poleg tega transparentnost na trgu dela ni pomembna le za iskalce zaposlitve, ampak tudi za podjetja. Pozitivne ocene in transparentnost lahko pasivne iskalce zaposlitve spremenijo v aktivne kandidate. Podjetja lahko na podlagi teh ocen prepoznajo svoje močne točke in tudi priložnosti za izboljšave, kar lahko vodi tudi v oblikovanje bolj privlačne delovne kulture. Delodajalci lahko tako pokažejo, da iskreno želijo izboljšati delovne pogoje svojim delavcem.

Ne nazadnje so zadovoljni zaposleni tudi ključnega pomena za uspešnost podjetij. Dobro delovno okolje in pozitivna delovna kultura prispevata k večji produktivnosti, zadovoljstvu zaposlenih ter zvestobi podjetju. Velikokrat si podjetja ne vzamejo časa, da bi anketirala svoje zaposlene. Anonimne ocene na portalu Preveri podjetje tako omogočajo delodajalcem, da prepoznajo svoje šibke točke in s pravočasnimi izboljšavami ustvarijo delovno okolje, kjer zaposleni radi delajo.

Kaj portal Preveri podjetje ponuja?

Vpogled v podjetja

Portal ponuja tudi vpogled v posamezna večja podjetja. Različni članki kot na primer ta članek, ki daje vpogled v podjetje Lek, ali pa mogoče ta članek, ki daje vpogled v delo na Darsu, se med drugim podajo tudi v globljo obravnavo njihovega zaposlitvenega procesa in kako dobiti delovno mesto. Oba poskušata izboljšati transparentnost na trgu dela.

Vpogled v uporabne in relevantne zakone

Kdor ne pozna svojih pravic, nima nobenih. Na portalu Preveri podjetje boste našli članke, ki povzamejo vse vaše pravice in dokumente za uveljavljanje pravic. Izveste lahko vse potrebno, vse od pravic do bolniške odsotnosti za posebne operacije ali vse do izračunavanja letnega dopusta po posameznih panogah. Mogoče vam pripada še več dopusta, kot mislite!

Morebiti razmišljate, da bi se med delom izobraževali? To je vaš znak, da začnete! Verjetno se sprašujete, ali boste imeli dovolj časa? Na portalu si lahko v tem članku preberete, kateri procesi in zakonske podlage vam izobraževanje olajšajo.

Pregled zaposlitvenih priložnosti po občinah in regijah

Nedavni porast dela na daljavo je preobrazil tradicionalne zaposlitvene paradigme in posameznikom omogočil brezprimerno svobodo pri izbiri kraja prebivanja. Ta premik je omogočil življenjski slog, kjer lahko profesionalci delajo iz kateregakoli dela sveta. Slovenija s svojimi raznolikimi regijami predstavlja privlačno možnost za tiste, ki iščejo idealno lokacijo za bivanje.

Platforma ravno zato ponuja informativne članke, ki opisujejo edinstvene značilnosti različnih regij v Sloveniji. Ti članki raziskujejo posebnosti vsakega območja, osvetljujejo dejavnike, kot so kulturna bogastva, naravna lepota, infrastruktura in kakovost življenja. Posamezniki, ki načrtujejo selitev, lahko najdejo podrobne informacije o prednostih in privlačnosti različnih regij, ki jim pomagajo pri informiranih odločitvah o selitvi.

Članki nudijo celovit vpogled v raznolike pokrajine Slovenije, kot so mirne alpske regije, ki ponujajo tišino in slikovite razglede, živahna mesta s pestrim kulturnim življenjem ter obalna območja z mediteranskim šarmom. Vsak prispevek poudarja življenjski slog, ugodnosti, rekreacijske dejavnosti, življenjske stroške ter skupnostne vidike, ki so značilni za določeno regijo, kar služi kot vodnik za tiste, ki razmišljajo o selitvi.

Izboljšajmo transparentnost delovnih pogojev

Vaše mnenje lahko pomaga drugim. Uporaba portala Preveri podjetje lahko pripomore k boljši pripravljenosti pri iskanju nove zaposlitve. Z njegovo pomočjo lahko delite svoje izkušnje anonimno, kar omogoči boljši vpogled v podjetja, kjer bi lahko delali. Zahvaljujoč informacijam na tem portalu se boste počutili bolj samozavestne in bolje opremljene za iskanje novih priložnosti na trgu dela.

Preveri podjetje – za vas

Zaposleni pogosto prinašajo precej dragocene vpoglede in ideje, ki lahko pripomorejo k izboljšanju produktivnosti in dobremu počutju vseh. Vsi si želimo biti slišani. Portal Preveri podjetje shranjuje te dragocene informacije o delodajalcih na enem mestu in pomaga iskalcem zaposlitve pridobiti vpogled v podjetja, preden se odločijo za novo službo.

Transparentnosti na trgu dela bo postala nekaj samoumevnega. Z anonimnimi ocenami zaposlenih omogoča izmenjavo resničnih izkušenj brez strahu pred razkritjem identitete.

Preveri podjetje – za delodajalce

Anonimna mnenja lahko spodbujajo tudi delodajalce, da prepoznajo močne točke in možnosti izboljšav ter ustvarijo privlačnejše delovno okolje. Portal ne le ponuja vpogleda v posamezna podjetja, temveč tudi predstavlja relevantne zakone in pravice zaposlenih. Uporaba platforme koristi pri pripravi na iskanje zaposlitve, omogoča anonimno deljenje izkušenj ter podaja boljše razumevanje delovnih pravic in okolja v podjetjih.

