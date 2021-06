Predsednik države bi rudaril bitcoine z energijo iz vulkana

Predsednik El Salvadorja Nayib Bukele je naročil državnemu električnemu podjetju LaGeo, naj pripravi načrt za postavitev hubov za rudarjenje kriptovalute bitcoin. Po načrtih predsednika bi rudarjenje bitcoina poganjala električna energija, ki jo nameravajo pridobiti iz geotermalne energije vulkanov. "Gre za čisto, poceni in obnovljivo električno energijo, kar bo pritegnilo veliko rudarjev kriptovalut," je poudaril Bukele. El Salvador je sicer ta teden kot prva država na svetu kriptovaluto bitcoin priznala kot uradno plačilno sredstvo.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos 🌋



Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.



What you see coming out of the well is pure water vapor 🇸🇻 pic.twitter.com/SVph4BEW1L