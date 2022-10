Predsednica trgovinske zbornice o vladi: To je nezaupnica gospodarstvu #video

Država je sicer z novelo Zakona o pomoči gospodarstvu razširila krog tistih, ki lahko zaprosijo za državno pomoč, po novem mednje spadajo tudi kmetje. A prosilce omejujejo določeni pogoji, med drugim tudi ta, da prejemniki cene storitev ne smejo dvigniti za več kot deset odstotkov. Gospodarstveniki so nad politiko vse bolj razočarani. Ne le, da so cene surovin čedalje dražje, menijo tudi, da jim vlada ne zaupa.

Potrošniki iz dneva v dan poslušamo o vrtoglavih zneskih, ki jih država v teh kriznih časih namenja za pomoč gospodarstvu. A številna odpuščanja v nekaterih podjetjih kažejo, da je v delovanju gospodarstva očitno nekaj lukenj.

"Negotovost je tisto, kar v tem trenutku ubija gospodarstvo in tudi navaja na to, da se že dogajajo odpuščanja," je pojasnila Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije.

Država je sicer sprejela novelo Zakona o pomoči gospodarstvu, ki gospodarstvu obljublja finančno pomoč v vrednosti dobrih 86 milijonov. Številni gospodarstveniki pa živijo v strahu, da pogojev za pomoč ne bodo izpolnjevali.

"Ta zakon pravi, da do pomoči niso upravičeni tisti, ki so en del svojih podražitev energije že vračunali v cene svojih proizvodov. To je popolnoma nesprejemljiva zahteva," je prepričana Lahova.

GZS: Gre za nerazumno birokratsko omejitev

Da so takšni pogoji nesprejemljivi, menijo tudi na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), kjer pravijo, da to razumejo kot nezaupnico gospodarstvu in kot nerazumno birokratsko omejitev, ki bo marsikatero podjetje odvrnila od prošnje za pomoč.

Enako meni tudi predsednica trgovinske zbornice: "Pravzaprav je to nezaupnica gospodarstvu. In če sem zelo zelo kritična, mi že dlje časa opažamo, v komunikaciji do pristojnih ministrstev in do vlade kot celote, da gre za neko vrsto nezaupanja do gospodarstva."

Kmetje na seznamu upravičencev do pomoči

Morebitno nezaupanje do gospodarstva na eni strani, na drugi pa, kot kaže, vse večje zaupanje v kmetijsko panogo. Kmetje so se namreč po novem znašli na seznamu upravičencev do pomoči. Da je pomoč več kot dobrodošla, je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice (KGZS) Roman Žveglič.

"V kmetijstvu so zdaj zelo težke razmere predvsem zaradi tega, ker so vhodni stroški zelo podivjali. Po drugi strani pa nekaterih surovin sploh ni mogoče dobiti, na primer mineralnih gnojil," je pojasnil Žveglič.

A subvencioniranje kmetijstva je, kot kaže, pokazalo mero nezaupanja med potrošniki, ti so se začeli spraševati, kakšne koristi takšno subvencioniranje prinaša potrošnikom glede na to, da je hrana vse dražja. Medtem gospodarstveniki takšno pomoč pozdravljajo. "Ne nasprotujemo temu, če je bil postavljen tudi cilj, ki ga moramo ob prejemanju teh subvencij tudi doseči. Če pa tega cilja ni bilo, pa se res postavlja vprašanje, kakšen bo rezultat teh subvencij," je pojasnila Lahova.

Gospodarski sektor je tako enoten, da bi morale biti subvencije na kateremkoli področju ciljno usmerjene in predvsem pregledne.