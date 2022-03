Prednosti in slabosti poskusne dobe: Kako je z odpovednim rokom?

Oglasno sporočilo

Delavec in delodajalec se ob začetku sodelovanja ponavadi dogovorita za poskusno dobo, v kateri lahko delodajalec ugotovi, ali ima delavec potrebno znanje in izkušnje za opravljanje zadanih nalog. Delavec, ki je svojo sposobnost že izkazal z izobrazbo ali preteklimi delovnimi izkušnjami in priporočili, pa lahko tako še dejansko dokaže, da je za delo usposobljen.

Kako je z odpovednim rokom?

Dobra stran dogovora o poskusni dobi je, da je odpovedni rok krajši, kot velja v pogodbi o zaposlitvi. Če delavec na primer ugotovi, da mu delo na dogovorjenem delovnem mestu ne ustreza, lahko preprosto odstopi od pogodbe o zaposlitvi, s tem da poda odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Delavec in delodajalec se lahko bodisi ob redni bodisi ob izredni odpovedi v poskusni dobi dogovorita tudi za krajši odpovedni rok v času poskusnega dela kot sedem dni, ob tem pa se lahko dogovorita tudi za ustrezno denarno povračilo.

Trajanje poskusne dobe

Čeprav bi nekateri delodajalci poskusno dobo raje vlekli v nedogled, to po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ni dovoljeno. Poskusna doba lahko traja največ šest mesecev, kar določa 125. člen ZDR-1. Obdobje se lahko izjemoma podaljša le, če je delavec začasno odsoten z dela.

Odpovedni rok v poskusni dobi

V času poskusnega dela lahko redno odpoved poda tako delavec kot delodajalec. Ne glede na to, na čigavo željo je odpoved stekla, pa zakonsko določen odpovedni rok znaša sedem dni, kar opredeljuje 94. člen ZDR-1. Pri tem je dobro vedeti, da je odpovedni rok enak ne glede na to, ali delavec oz. delodajalec poda odpoved na prvi ali zadnji dan dogovorjene poskusne dobe.

Oblike odpovedi

Delavec mora, če želi predčasno prekiniti delovno razmerje v poskusni dobi, pisno podati redno odpoved, ni mu pa treba navajati razloga za svojo odločitev. Delodajalec lahko redno odpoved poda, če delavec poskusnega dela ni uspešno opravil.

V času poskusnega dela lahko delodajalec poda tudi izredno odpoved, vendar morajo obstajati razlogi zanjo. Če gre za kršitve ali slabo opravljanje dela, mora delavca predhodno opozoriti oziroma ga pisno seznaniti s kršitvami in mu omogočil zagovor. Vzrok za izredno odpoved pa sta lahko tudi prenehanje delovanja podjetja ali prisilna poravnava.

Sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi neuspešnega poskusnega dela lahko delodajalec izda, če je nezadovoljen z delom, ki ga je opravil novi delavec. Takšna odpoved mora po zakonu vsebovati obrazložitev z dejanskim razlogom za odpoved v poskusni dobi in oceno komisije, ki je podana na podlagi daljšega časovnega obdobja opazovanja delavca, ne le na podlagi enega dejanja. Z odpovedjo delovnega razmerja začne teči odpovedni rok v času poskusnega dela.

