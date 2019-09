Pozor, visoka napetost: komu Bratuškova očita "koruptivno delovanje"?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

So po današnjem nastopu Alenke Bratušek dnevi na funkciji šteti tudi Aleksandru Mervarju, dolgoletnemu direktorju Elektra Slovenije (ELES)?

V senci odmevne zgodbe o izbiri direktorja Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO), ki letno upravlja s skoraj 300 milijoni evrov denarja, teče v državni energetiki boj tudi za obvladovanje Elesa, upravljavca prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je namreč v današnji izjavi za javnost razkrila, da je od direktorja Elesa Aleksandra Mervarja prejela pismo, v katerem ji je ta predlagal, koga naj vladi kot skupščini imenuje za nadzornika tega podjetja. Mervarjevo ravnanje je označila za "absolutno nedopustno".

"Kako si fantje v energetiki predstavljajo kadrovanje, pa kaže (ta, op. a.) nedopusten poseg direktorja Elesa," je dejala Bratuškova. "Nadzorniki so zato, da nadzirajo vodstvo, ne pa da zlizano delujejo koruptivno," je dodala ministrica.

Boj za nadzorniške položaje

Gre za epilog več tednov trajajočega boja za položaje v Elesu, v katerem so očitno trčili interesi dveh vladnih strank: Stranke Alenke Bratušek (SAB) in Socialnih demokratov (SD).

Nadzorni svet Elesa ima šest članov, od tega štiri imenuje vlada. Dosedanja sestava je odražala razmerja moči iz obdobja vlade Mira Cerarja. Andrej Prebil in Janja Hojnik sta bila imenovana v kvoti SMC, Matevž Marc in Milan Krajnik pa v imenu SD oziroma DeSUS. Ti so bili naklonjeni Mervarju, ki je leta 2017 dobil nov mandat na čelu družbe brez javnega razpisa, za kar je Cerarjeva vlada na predlog tedanjega ministra za infrastrukturo celo spremenila statut družbe.

Foto: Ana Kovač Še posebej trdna je bila naveza med Mervarjem in predsednikom nadzornega sveta Andrejem Prebilom. Le nekaj mesecev pred novim Mervarjevim imenovanjem je bil Prebil kandidat za člana uprave državne Kapitalske družbe (Kad), kjer je v nadzornem svetu sedel tudi Mervar. Tako Prebil kot Mervar takrat očitkov o vezani trgovini pri njunih imenovanjih nista želela komentirati.

Mervar Bratuškovi predlagal - Prebila

Konec julija se je Prebilu mandat v nadzornem svetu Elesa iztekel. To je pomenilo, da se je v njem izpraznil en položaj, za katerega je Alenka Bratušek našla kandidatko – nekdanjo svetovalko uprave Abanke Alenko Plut, sicer partnerico Uroša Čuferja, nekdanjega ministra za finance v vladi Bratuškove.

A to očitno ni bilo po godu Mervarju. Po naših informacijah je tako v pismu Bratuškovi predlagal, naj Prebila ponovno imenuje za nov mandat. Hkrati naj bi Prebil k odstopu nagovarjal članico nadzornega sveta Janjo Hojnik, saj bi ji njen umik povečal možnost za ponovno imenovanje.

To odpira vprašanje, ali utegnejo v Elesu kmalu slediti nove zamenjave in ali so dnevi šteti tudi Mervarju. Sploh ob dejstvu, da je vlada na predlog Bratuškove že spremenila Elesov krovni akt, ki zdaj za imenovanje direktorja zahteva tudi soglasje vlade.

Leto kadrovskih zamenjav v energetiki

Sedanji direktor Elesa je sicer v svoji karieri že pokazal precejšnjo mero politične spretnosti. Je nekdanji član LDS in Zares, ki so ga pozneje uvrščali pod okrilje Državljanske liste Gregorja Viranta, SMC in DeSUS.

Zdaj naj bi Mervar še najbolj gravitiral k SD. Slovenski državni holding (SDH) ga je tako pred dnevi imenoval v nadzorni svet Slovenskih železnic. Na ta položaj naj bi prišel kot skupni kandidat SD in SMC. Kot je znano, je SD največji poraženec kadrovskega spopada za SODO, saj je razrešeni nadzornik tega podjetja Damir Ivančič član te stranke. Ali in kakšno vlogo je imel v dogajanju okrog SODO Mervar, uradno ni znano.

SDH je sicer v letu dni mandata vlade Marjana Šarca izpeljal več kadrovskih menjav v državni energetiki. Vodenje Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), ki ima v lasti Dravske in Soške elektrarne, Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnik Velenje, je prevzel Stojan Nikolić, v poslovodstvo te družbe pa je prišel tudi Mirko Marinčič. Nadzorni svet HSE vodi Tomaž Besek, v novi sestavi nadzornega sveta Gen Energije, lastnice slovenske polovice krške nuklearke, pa od letos poleti sedijo Mateja Čuk, Miha Šebenik, Miha Butara in Lovro Lapanja.