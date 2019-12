Vegrad je poslal v stečaj, zdaj je v vrhu mariborske komunale

Dogajanje v mariborskem Nigradu je zadnja leta precej razburjalo Mariborčane in prebivalce drugih 11 občin, ki so solastnice tega podjetja. Na položaju so se menjali direktorji. Izplačevale so se ekscesne plače. Ko je že kazalo, da se je poslovanje stabiliziralo, pa je direktor Nigrada Matjaž Krevelj presenetil z novo kadrovsko potezo.

Na položaj prokurista, torej svoje desne roke, je imenoval Borisa Medveda, zadnjega direktorja propadlega Vegrada Hilde Tovšak. Za njim sta še najmanj dve drugi neuspešni poslovni zgodbi. Sodeloval je pri propadlih sanacijah družbe SCT Ivana Zidarja in podjetja Meteorit iz Hoč.

Boris Medved, novi prokurist Nigrada Foto: Mediaspeed Poslovna preteklost Medveda vzbuja vprašanja tudi pri članih nadzornega sveta, smo izvedeli neuradno. Zato bo predvidoma prihodnji teden o tem razpravljal tudi nadzorni svet Nigrada. "Imenovanje za prokurista je v pristojnosti direktorja. Več v tem trenutku ne bi želel komentirati," je dejal predsednik nadzornega sveta Igor Banič.

O Medvedu se je v Nigradu prvič govorilo že leta 2017, v času nekdanjega župana Andreja Fištravca. Takrat je Nigrad vodil Marko Pleško, Medveda pa so omenjali kot enega od dveh prokuristov, ki so jih na tem položaju tedaj želeli videti nekateri vodilni ljudje iz mariborske občine. Drugi je bil zdajšnji direktor Matjaž Krevelj, ki so ga na položaj imenovali avgusta 2017.

V slabem letu dni 45 tisoč evrov za svetovanje

Že kmalu zatem je Medved začel poslovno sodelovati z Nigradom. Njegovo podjetje Unium je v slabem letu dni s svetovanjem Nigradu zaslužilo skoraj 45 tisoč evrov, kar pomeni tretjino prometa Medvedove družbe. Iz aplikacije Erar je razvidno, da je Nigrad edina oseba javnega prava, za katero je delal Medved.

Katere reference so direktorja Nigrada prepričale o tem, da ga je imenoval za svojo desno roko, za zdaj ni znano.

"Glede na preteklo sodelovanje v obdobju od septembra 2017 do julija lani, ki je bilo uspešno, so me povabili k nadaljevanju sodelovanja. Nadaljevati želim procese optimiranja, ki smo jih v preteklosti zastavili in jih je treba dokončati," nam je povedal Medved.

Matjaž Krevelj, direktor Nigrada Foto: STA Kaj konkretno je počel oziroma s katerimi projekti se je ukvarjal, ni znal povedal. "Preverjal sem, ali so projekti pod nadzorom," je bil kratek. Poudaril je tudi, da se je v preteklosti ukvarjal z reševanjem podjetij, v zadnjem obdobju pa je delal za različna dobro stoječa podjetja. Katera, ni želel razkriti.

Podaljševal življenje Vegradu

O Borisu Medvedu v zadnjem desetletju ni bilo veliko novic.

Pred tem se je lotil dveh večjih zgodb. Prva je bila reševanje velenjskega Vegrada. Leta 2010 ga je ekipa nekdanje lastnice Hilde Tovšak imenovala za direktorja, kmalu zatem pa je Vegrad poslal v prisilno poravnavo. Ta je bila neuspešna, družba pa je končala v stečaju. Po besedah naših virov je Medved v Vegrad prišel zato, da bi podaljšal življenje propadlemu gradbincu, v vmesnem obdobju pa je ekipa Tovšakove izpeljala še zadnje poteze.

V istem obdobju naj bi sodeloval tudi pri reševanju največje gradbene družbe SCT, ki je bila prav tako neuspešna. Pri sanaciji naj bi pomagal še dvema svetovalcema za prestrukturiranje, in sicer Stanislavu Droljcu in Milanu Škofu.

Pozneje se je Boris Medved pojavil v še eni zgodbi. V prisilno poravnavo je poslal podjetje Meteorit iz Hoč, ki ga je vodil. Vzporedno je zdravo jedro Meteorita prenesel na novoustanovljeno podjetje Met Metal in tudi to poslal v prisilno poravnavo.

Hilda Tovšak Foto: Matej Leskovšek

Meteorit, ki je med drugim prenavljal nogometni stadion v Ljudskem vrtu, se je pozneje pojavil tudi med podjetji, ki naj bi se znašla v preiskavi tožilstva v Makedoniji. To je preiskovalo podjetja, ki so v letih od 2006 do 2017 dobivala posojila od tamkajšnjih bank in z domnevnim pranjem denarja vlagala v nepremičnine in druge naložbe.

"Ne vem, za kaj naj bi šlo, nikoli nisem bil ničesar obdolžen, niti zoper mene ne teče kakršen koli postopek," je dogajanje v Makedoniji komentiral Medved.

Največja upnica DUTB, solastnica Nigrada

Odpisi dolgov v podjetjih Meteorit in Met Metal niso bili uspešni, obe pa sta končali v stečaju. Največja upnica Meteorita je z nekaj manj kot osmimi milijoni evrov terjatev Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki ima v lasti 24 odstotkov Nigrada.

Za nakup deleža DUTB, ovrednotenega na tri milijone evrov, se zanima Mestna občina Maribor, ki je največja 54-odstotna lastnica Nigrada. Preostali deleži so v lasti Energetike Maribor in 11 okoliških občin.

Župan Maribora Saša Arsenovič ima načrt, da bi Nigrad postal javno podjetje in del javnega holdinga Maribor, tako da bi mu lahko občina neposredno oddajala naročila in se izognila strogim pravilom javnega naročanja.

Foto: STA

Kako posluje Nigrad

Nigrad v letošnjem letu posluje negativno. Lani je komunalno podjetje, ki ima 250 zaposlenih, ustvarilo skoraj 20 milijonov evrov prihodkov, kar je največ doslej. K temu so veliko pripomogla nepovratna sredstva Evropske unije.

Lani je Nigrad dosegel tudi enega od najboljših končnih rezultatov, več kot 300 tisoč evrov, pri čemer je še leta 2016 posloval z izgubo. Vendar je dobiček v celoti posledica poravnave Mestne občine Maribor z Iskro. Nigrad je namreč sodeloval pri odstranitvi spornih radarjev v Mariboru, na podlagi poravnave pa je prejel 331 tisoč evrov za dela iz leta 2013.

Nigrad se ukvarja s temi gospodarskimi javnimi službami, s katerimi ustvari veliko večino prihodkov:

- odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode (odvajanje, čiščenje, praznjenje greznic),

- vzdrževanje javnih prometnih površin (ceste, zelene površine, prometna signalizacija, dela po odločbah upravnega organa, zimska služba),

- vzdrževanje javne razsvetljave in prometne semaforizacije, vzdrževanje parkirišč in

- dejavnost upravno-tehničnih zadev.