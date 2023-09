Pojavil se je nov interesent za nakup MLM

Mariborsko podjetje je od leta 2009 neposredno od države prejelo že več kot 13,3 milijona evrov različnih pomoči, tako za naložbe v razvoj in industrijske raziskave, ustvarjanje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest kot za reševanje finančnih problemov in prestrukturiranje.

SDH je prejel nov interes za nakup MLM, so danes potrdili v holdingu. Kot so dodali, bodo izražen interes skrbno proučili in presodili, ali so izpolnjeni pogoji za morebitno izvedbo prodaje. Kdo se zanima za nakup MLM, ni znano. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za kitajskega investitorja, ki pa naj bi želel državno pomoč.

V Slovenskem državnem holdingu (SDH) so potrdili, da se je pojavil pisni interes za morebitno strateško povezavo, podrobnosti pa niso navedli. Pojasnili so zgolj, da vsak izražen interes za nakup Mariborske livarne Maribor (MLM) skrbno proučijo in na podlagi dialoga s ponudniki presodijo, ali so izpolnjeni pogoji za morebitno izvedbo prodaje, torej da ne vsebuje elementov državne pomoči, saj pravila EU onemogočajo nadaljnjo finančno podporo družbi MLM.

Po neuradnih informacijah STA pa si interesent za MLM, šlo naj bi za kitajskega investitorja, želi prav to. Podjetje naj bi namreč želel kupiti za en evro ob pogoju odpisa vseh terjatev SDH. Interesent naj bi tako želel isto kot zadnja dva interesenta, med katerima je bil nemški Muatres. Ta je pred dnevi odstopil od namere za prevzem. Zadnji poskus prodaje je tako padel v vodo, podjetju pa grozi stečaj.

Od države prejeli že več kot 13 milijonov evrov pomoči

Gospodarski minister Matjaž Han je prejšnji teden po obisku podjetja sicer poudaril, da MLM, ki je prek SDH v 100-odstotni državni lasti, potrebuje strateškega partnerja in da SDH zanj ostaja odprt. Da so odprti za pogovore o strateškem partnerstvu, so danes potrdili tudi v SDH, pri tem pa znova opozorili, da evropski pravni okvir onemogoča dodelitev nove državne pomoči za prestrukturiranje družbi v težavah pred obdobjem desetih let od zadnje dodelitve oz. končanega programa prestrukturiranja.

Vlada je mariborskemu podjetju že dvakrat dodelila državno pomoč, leta 2015 na podlagi takrat veljavnega zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 5,1 milijona evrov, nato pa v letih 2019 in 2020, ko je ob izbruhu pandemije podjetju odobrila moratorij na plačilo obveznosti.

Mariborsko podjetje je od leta 2009 neposredno od države prejelo že več kot 13,3 milijona evrov različnih pomoči, tako za naložbe v razvoj in industrijske raziskave, ustvarjanje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest kot za reševanje finančnih problemov in prestrukturiranje.

Medtem se je v ponedeljek iztekel mandat predsednika uprave MLM Davorja Šenije, ki pa je po pisanju današnjega Večera podpisal novo pogodbo s petletnim mandatom in o tem z izjavo obvestil tudi zaposlene.

Danes naj bi, še piše Večer, Sindikati Podravja, ki jim predseduje Milan Mesarič, predsedniku vlade, predsednici DZ in gospodarskemu ministrstvu poslali zahtevo za rešitev njihovega težkega položaja. Na odgovor naj bi bili pripravljeni čakati pet dni. Če odgovora ne bodo prejeli ali bodo z njim nezadovoljni, razmišljajo tudi o protestu v Ljubljani.

Ministrstvo si bo prizadevalo, da zaposleni ne ostanejo brez služb

Z ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti so v minulih dneh za STA pojasnili, da bodo po najboljših močeh sodelovali v prizadevanjih, da zaposleni v MLM ne ostanejo brez dela. "Če pride do tega, da bi vsi ali del zaposlenih ostali brez zaposlitve, pa bomo vse svoje napore usmerili v iskanje novih zaposlitev," so navedli.

Tudi na ministrstvu za delo so sicer spomnili, da je pri MLM bistveno vprašanje dodatna državna pomoč v podjetju. "Ne gre za to, da država tega ne bi zmogla, temveč da to ne bi bilo dovoljeno, saj nadaljnja državna pomoč zaradi predpisov, ki veljajo v EU, ni dovoljena," so ponovili stališče gospodarskega ministrstva in SDH.

Kot so še dodali, sta ministrstvi za gospodarstvo in za delo preučili možnosti delavskega odkupa, a v danem primeru ta ne bi bil primerna rešitev. Model lastništva ali solastništva zaposlenih namreč predvideva prevzem zdravih podjetij, torej podjetij, ki nimajo dolgoročnih likvidnostnih težav in poslujejo z dobičkom. "Za delavski odkup podjetja v težavah sta potrebni tudi tehnična in predvsem finančna pomoč države, pri čemer pa so trenutne možnosti v Sloveniji omejene," so še pojasnili.