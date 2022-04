Podjetje Dow Jones & Company izbralo billing sistem slovenskega podjetja

Oglasno sporočilo

Da so slovenska podjetja lahko uspešna tudi v tujini, je v preteklih dneh dokazalo informacijsko podjetje Tridens, ki je sporočilo, da so po več mesecev trajajočih pogajanjih sklenili posel s slovitim newyorškim podjetjem Dow Jones & Company.

Podjetje Dow Jones & Company je pred časom začelo iskati ponudnika billing sistemov (billing system po angleško), ki bi bil sposoben skrbeti za nadgradnjo in nemoteno delovanje njihovega finančnega sistema. Med številnimi mednarodno znanimi imeni, ki so se potegovala za ta posel, je bilo tudi mariborsko podjetje Tridens. Predmet razpisa je bilo upravljanje billing sistema podjetja, oblačne storitve, ki skrbi za obračunavanja in zaračunavanja vseh storitev ponudnika.

Mitja Fleišaker (vodja produktov), Aleš Pristovnik (direktor) in Joseph Oliviera (vodja prodaje) na sejmu MWC v Barceloni 2021, kjer je sodelovalo tudi podjetje Tridens. Foto: Tridens d.o.o.

V preteklih dneh so pri podjetju Dow Jones sprejeli odločitev - za razvoj, testiranje, vpeljavo, vzdrževanje in 24-urno podporo billing sistema je bilo izbrano podjetje Tridens. Največ o tem, da gre za pomemben posel in nadaljnjo referenco, povejo podatki o samem podjetju Dow Jones.

Od ustanovitve leta 1882 je podjetje Dow Jones & Company eno izmed vodilnih svetovnih založniških podjetij na področju financ in finančnih podatkov, saj praktično ni finančnika, ki ne bi bral vsaj njihove vodilne publikacije The Wall Street Journal. Publikacije podjetja Dow Jones in njihove finančne informacije po vsem svetu veljajo za najbolj cenjen vir finančnih informacij in podlago za poslovne odločitve.

Dnevnik The Wall Street Journal izhaja v tiskani obliki, v 12 različicah in devetih jezikih ter ima dobrih 700 tisoč naročnikov. Spletni portal The Wall Street Journal ima kar 2,5 milijona naročnikov. Če k temu prištejemo še tedenski publikaciji Barron’s Magazine in Investor’s Business Daily, ima podjetje več kot 4,7 milijona naročnikov tiskanih in spletnih izdaj.

Ob tem Dow Jones izdaja in upravlja še več drugih časnikov in spletnih portalov ter podjetjem ponuja številne finančne podatke in analize. Podjetje je v letu 2020 ustvarilo 1,7 milijarde dolarjev prihodkov in zaposluje okoli 8.000 ljudi.

Aleš Pristovnik, direktor podjetja Tridens: "S podjetjem Dow Jones smo stik navezali že leta 2020 in bili občasno v stiku do novembra 2021, ko so nas povabili na prve resne pogovore. Dokazati smo morali svoje reference na področju vodenja projektov, kibernetske varnosti ter seveda reference in kompetence na področju billinga, torej sistema, ki smo ga razvili sami. Čeprav so se za posel potegovala močna in zveneča globalna podjetja, so se na koncu odločili za naš oblačni billing sistem. Seveda je pomagalo, da na področju billinga delujemo že 15 let in imamo stranke praktično po vsem svetu, ne nazadnje pa tudi to, da smo že kar nekaj let Oracle Gold partner. Vesel sem, da smo dobili ta posel in da so pogajanja končana ter da lahko začnemo delati. Seveda nas tudi veseli, da bomo lahko med svoje reference dodali tako zveneče ime, kot je Dow Jones."

Tridens – nišno podjetje za velike rešitve

Širša slovenska javnost podjetja Tridens ne pozna dobro, saj se podjetje ukvarja z nišnimi informacijskimi rešitvami s področja billinga ter sistemov za nadzor in upravljanje polnilnic za električna vozila. Čeprav večina strank podjetja Tridens prihaja iz tujine, lahko med strankami najdemo nekaj slovenskih podjetij, recimo Telemach, Petrol in Tušmobil. Na tujih trgih med največje reference štejejo sodelovanje s podjetji, kot so Vodafone, Telefonica, Cisco, DNA, Mast Mobile, KPN, Tigo, Iridium in Equifax.

Sedež podjetja Tridens je v Mariboru, kjer je tudi razvojna ekipa, saj pri produktih stavijo predvsem na lasten razvoj. Podjetje ima še dve podružnici v ZDA in Indiji, ki pa sta namenjeni prodajnim aktivnostim.

"Kadrovske razmere na trgu v informatiki niso najbolj zavidljive, a vseeno smo veseli, da lahko ves razvoj opravimo z lastnimi kadri doma. Nove kadre nenehno iščemo, tako da bi tudi to priložnost izrabil za to, da še koga povabim v naš kolektiv," pove Aleš Pristovnik.

Tridens Monetization – billing platforma za najzahtevnejše

Primarna storitev podjetja je oblačna billing storitev Tridens Monetizaton. Gre za izdelek lastnega razvoja, ki v poslovnem sistemu upravlja plačila, obdavčitve, odnose s strankami in integrirano upravljanje glavnih poslovnih procesov. Namenjen je podjetjem, ki imajo kompleksne poslovne modele in cenovne politike, s katerimi imajo običajni billing sistemi težave ali jih ne zmorejo.

Tridens Monetization. Foto: Tridens d.o.o.

Aleš Pristovnik pojasni: "Vse več je podjetij, ki v želji prilagoditi se potrebam strank oblikujejo kompleksne cenovne ponudbe za storitve in produkte. Te navadno oblikujeta marketing in prodaja, s tem pa pogosto povzročita obilico sivih lasov računovodstvu in financam. Podjetje recimo strankam ponuja naročnine v obliki različnih naročniških paketov. Na te pakete lahko stranka dobi še enkratne ali večkratne popuste, lahko zbira in unovči točke lojalnosti ter oblikuje družinske pakete. Ob tem lahko pri istem ponudniku stranka sklene naročnino še za druge storitve ali celo določene storitve plačuje po porabi. Seveda bi stranka želela za vse našteto prejeti skupen in pregleden račun. Takšne primere najpogosteje srečamo pri telekomunikacijskih operaterjih, ki ponujajo vse od mobilne in fiksne telefonije pa do televizije, najema naprav ter imajo celo lastne trgovine. Vse to lahko seveda povzroči velike težave, ko nastopi čas za izdelavo mesečnega računa in večina tradicionalnih billing sistemov tega ne zmore. Oziroma vsaj ne brez ročnega dela in improvizacije, kar zahteva ogromno časa in lahko vodi do napak. Druga težava se pojavi, ko vodstvo ali posamezni oddelki želijo hitro do kompleksnih analiz in poročil o poslovnih rezultatih, plačani realizaciji, uspešnosti akcij ali nakupnih poteh strank. Brez primernega sistema to preprosto ne gre. Zato smo v preteklosti največ poslovali s telekomunikacijskimi podjetji, a naša storitev nikakor ni omejena le na to panogo. Vstopamo tudi v energetiko, finančni sektor, B2C prodajo, zdravstvo, šolstvo in, kot vidimo pri Dow Jones, medije. Kompleksni poslovni modeli so vedno pogostejši, zato imamo stranke iz vseh panog, potencial pa je ogromen."

Tridens EV Charge –prihodnost je v e-mobilnosti

Zdaj ni več dvoma, prihodnost mobilnosti so električna vozila. A za splošno sprejetost električnih vozil in za zadovoljstvo strank bo v prihodnjih nekaj letih treba na svetu postaviti nekaj milijonov polnilnic. Po nekaterih ocenah v Sloveniji okoli deset tisoč javnih in še vsaj desetkrat toliko polnilnic v zasebnih domovih. Zato je Tridens razvil produkt EV Charge, sistem za upravljanje polnilnic in obračunavanje (monetizacijo), ki ga uporabljajo ponudniki električnega polnjenja.

O tem, zakaj je EV Charge "pameten" in ne le še en "običajen" program za nadzor polnjenja, vodja produktov Mitja Fleišaker pove:

Tridens EV Charge. Foto: Tridens d.o.o. "Večina polnilnic danes ni 'pametnih', saj znajo le konstantno polniti vozilo z določeno močjo, dokler vozilo ni polno oziroma ne doseže odstotka napolnjenosti, ki ga je določil uporabnik. V svetu polnjenja vozil pa se kot nujnost izpostavlja, da bodo morale polnilne postaje postati 'pametne' ali pa bomo imeli velike težave s preobremenitvijo električnega omrežja. Postaje same seveda niso pametne, saj so le del opreme, za to poskrbi programska oprema, ki jih upravlja. Pametne polnilnice lahko same komunicirajo z vozilom, nadzornim sistemom in električnim omrežjem, ne glede na to, ali gre za domačo ali javno polnilnico. To je predvsem pomembno zato, da preprečimo trenutne obremenitve in da kar seda izkoristimo čas, ko je elektrike več in je posledično cenejša. Tudi ponudniki polnjenja bodo začeli tekmovati za stranke in jim ponujati različne cenovne pakete za polnjenje, dodatne popuste ter uporabljati vse preostale komercialne prijeme, ki jih že poznamo v drugih panogah. Polnjenje bo po eni strani moralo sodelovati s ponudniki električne energije ter infrastrukture in po drugi s porabniki, kar pomeni bolj kompleksen položaj, ki potrebuje zahtevnejšo programsko rešitev. Ta bo morala upravljati polnjenje glede na stanje omrežja, upoštevati različne cene in pakete polnjenja, ki jih ima uporabnik, ter na koncu vse to tudi porazdeliti in obračunati. Produkt EV Charge tako združuje napredne rešitve upravljanja električnega polnjenja z billing sistemom. Ravno zaradi tega smo s svojimi izkušnjami tu v veliki prednosti pred večino preostalih ponudnikov in imamo že kar nekaj strank, ki to rešitev uporabljajo. Seveda pod svojo blagovno znamko."

Z novimi produkti raste povpraševanje po billingu

Potrošniške navade se nenehno spreminjajo in zadnji globalni trend kaže, da se nove generacije odmikajo od želje po posedovanju stvari v smeri večje izbire in fleksibilnosti.

"Poslovni modeli, ki temeljijo na naročninah in najemu, so v velikem porastu, saj omogočajo strankam več svobode pri izbiri. Pri nakupu določene stvari se dolgoročno vežeš, saj je racionalno, da jo uporabljaš, dokler deluje, medtem ko lahko naročnino ali najem kadarkoli prekineš in izbereš drug produkt. Zato se pojavljajo poslovni modeli, ki naročnine in najem vpeljujejo tudi na področja, kjer jih do zdaj nismo bili vajeni, ob tem pa marketinški in prodajni oddelki nenehno preizkušajo prodajne prijeme, ki jih tradicionalni billing sistemi težko podpirajo. To je naša priložnost, saj naši produkti niso več le niša za velika podjetja v specifičnih panogah, ampak vse bolj prehajajo v vsakodnevno širšo uporabo," doda Aleš Pristovnik.

Naročnik oglasnega sporočila je TRIDENS, D.O.O.