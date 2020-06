Podjetja v Sloveniji so lani ustvarila 4,6 milijarde evrov čistega dobička

Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 4,625 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je deset odstotkov več kot predlani. Prihodki so bili višji za štiri odstotke, znašali so 103,892 milijarde evrov, je danes objavil Ajpes. Ocenjuje, da je gospodarstvo bolje pripravljeno na krizo kot pred desetletjem.

"Poslovanje slovenskega gospodarstva je bilo tudi lani uspešno, še bolj kot leto prej, vendar je bila rast počasnejša," je na novinarski konferenci v Ljubljani po poročanju STA dejal vodja sektorja za statistiko in informiranje pri agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) Marjan Širaj.

Število zaposlenih je zraslo za pet odstotkov na 519.505, dodana vrednost na zaposlenega za pet odstotkov na 46.752 evrov. Dodana vrednost še vedno raste prepočasi za doseganje želenih rezultatov, 60 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, in dohitevanje najbolj razvitih članic EU, je dodal Širaj.

Prihodki, ustvarjeni na tujem trgu, so zrasli za sedem odstotkov na 43,05 milijarde evrov. Pri tem so se prihodki v EU povečali za šest odstotkov, prihodki v tretjih državah pa za 12 odstotkov.

Dobički bank, zavarovalnic, SDH, KAD in DUTB niso zajeti

Podatki ne vključujejo poslovanja bank in zavarovalnic, družb v stečaju in likvidaciji ter Slovenskega državnega holdinga, Kapitalske družbe in Družbe za upravljanje terjatev bank.

Samostojni podjetniki so ustvarili 379,9 milijona evrov neto podjetnikovega dohodka, kar je deset odstotkov več kot predlani. Njihovi prihodki so zrasli za osem odstotkov na 5,28 milijarde evrov.

Zadruge so imele 2,4 milijona evrov neto čistega dobička. Prihodki so skupaj znašali 766 milijonov evrov, odhodki pa skupaj 763 milijonov evrov.

Gospodarstveniki bolje pripravljeni na krizo

"Podatki o poslovanju družb, podjetnikov in zadrug za leto 2019 so pokazali, da je slovensko gospodarstvo bolje pripravljeno na krizo, kot je bilo pred dobrimi desetimi leti," je dejal Širaj. Gospodarstvo je zdaj v večji meri naslonjeno na lastne vire sredstev in je manj odvisno od izposojenih, poroča STA.

"Tudi finančni, bančni sistem je v boljši kondiciji, kot je bil pred desetimi leti, tako da lahko servisira gospodarstvo. Izposojeni viri so za gospodarstvo dostopnejši in tudi cenejši kot pred desetimi leti. In nenazadnje, odziv slovenske ekonomske politike na situacijo v času koronavirusa in po njem je bil hiter in finančno izdaten tudi za gospodarstvo," je po poročanju STA še dodal Širaj.