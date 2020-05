Po koroni: tudi v Sloveniji obsežna odpuščanja in znižanja plač?

Posebne okoliščine, v katere nas je pahnil koronavirus, bodo nedvomno imele pomembno vlogo tudi pri vzpostavljanju novega (ne)reda na področju delovnega prava in pravic zaposlenih. Strokovnjaki opozarjajo pred morebitnimi črnimi scenariji in pri tem svetujejo, kako ščititi svoje pravice.

Nekateri zaposleni so prve negativne učinke izolacije in ustavitve javnega življenja zaradi koronavirusa občutili že na vrhuncu krize, nekateri pa se bodo z novonastalimi razmerami spopadli šele po vrnitvi v službo.

Kakšen bo dejanski vpliv korone na posamezna poslovanja podjetji, je težko oceniti, dejstvo pa je, da se bodo marsikatera znašla v škripcih in kot kažejo prakse iz preteklosti, bodo marsikateri lastniki to breme preložili na zaposlene.

Kako se obvarovati pred najhujšim in kako ukrepati in se boriti za svoje pravice, smo vprašali strokovnjake iz podjetja ARAG, ki imajo dolgoletne izkušnje s tega področja.

Poskrbite, da vas ne bodo prelisičili!

Zaradi krize, ki je nastala zaradi koronavirusa, bo marsikateri zaposleni trepetal za svojo službo, negotovost bo večja kot pred tremi meseci. Na kakšne načine bi se morali zaščititi pred nepravilnostmi, ki jim bodo morda podvrženi zaposleni?

Epidemija bo vsekakor imela vpliv na prihodke podjetja, njihove dobičke ter likvidnost. Številna podjetja se bodo znašla v težavah. In seveda bo to imelo vpliv tudi na številne zaposlene. V težkih razmerah bo zagotovo tudi kar nekaj podjetij, ki bodo kršila pravice zaposlenim. Vsekakor naj se zaposleni, če menijo, da delodajalec postopa nepravilno, obrnejo na sindikat ali se posvetujejo s kakšnim odvetnikom. Dobro je, da se na morebitne črne scenarije pripravijo delavci že takrat, ko jim gre dobro, saj se nikoli ne ve, kaj bo prinesel jutrišnji dan. Naj privarčujejo znesek, s katerim bodo lahko mirno živeli še vsaj šest mesecev.

Kakšne bodo po vašem mnenju največje težave, ki jih bodo imeli zaposleni v naslednjih mesecih?

Največje težave se bodo verjetno pokazale ravno v obsežnih odpuščanjih ter spremembah pogodb o zaposlitvah. Delodajalci zaposlenim na domu na primer ne bodo plačali nadomestila za lastno orodje in naprave, ki jih ti uporabljajo ob svojem delu, nekaterim bodo delodajalci skrajšali delovni čas, jim ne bodo izplačali kriznega dodatka ali jih bodo neupravičeno odpustili ali jim znižali plačo. Nekateri bodo deležni še hujšega mobinga kot sicer.

visoke odvetniške in sodne stroške, tudi če na sodišču izgubite.

Katera je v tem trenutku najbolj ranljiva skupina zaposlenih?

Najbolj ranljiva skupina bodo predvsem zaposleni v družbah, kjer bo imela epidemija negativni vpliv na poslovanje, tudi če ta ne bo velik, ter hkrati ne bodo imeli dovolj denarja, da se posvetujejo z odvetnikom in poskrbijo za ustrezno varovanje svojih pravic.

Marsikdo se bo verjetno moral zateči na pomoč k odvetniku, vendar bo to idejo opustil ravno zaradi visokih stroškov. Kaj svetujete?

Veste, vsi se bomo vsaj enkrat v življenju srečali z zdravnikom in z odvetnikom. Zdravstveno zavarovanje je obvezno zato, ker si sicer vsi ne bi mogli privoščiti zdravljenja. Tudi odvetniških in drugih sodnih stroškov si ne morejo privoščiti vsi. Ravno takšnim ljudem, ki si težje privoščijo odvetnika, priporočamo, da s pravočasno sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite, ki ga v Sloveniji edina ponuja zavarovalnica ARAG, poskrbijo za svojo pravno varnost.

Z zavarovanjem pravne zaščite lahko marsikaj preprečimo. Na kakšen način?

Zavarovanje pravne zaščite nam ponuja brezplačne nasvete odvetnika, kjer dobimo preverjeno informacijo, do česa smo upravičeni in ali so kršene naše pravice ter nato seveda poskrbimo za zaščito svojih pravic. Želim pa opozoriti, da je pri zavarovanju pravne zaščite pomembno tudi, da se zavarujete pravočasno, saj tudi to zavarovanje, tako kot druga, ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja!

Imate morda kakšen konkreten primer iz prakse, ki ga lahko delite z nami, ko je posameznik/zaposleni prav s pomočjo zavarovanja ARAG dobil vso pravno pomoč in se tako rešil iz neprijetnega položaja v službi? Da vam bo omenjeno zavarovanje bolj jasno, vam predstavimo nekaj primerov. Zavarovalec je prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik je bil mnenja, da je ta nezakonita, zato je vložil tožbo pri delovnem sodišču. Stranki sta dosegli sodno poravnavo. Zavarovalnica ARAG je plačala 780,27 evra odvetniških in sodnih stroškov.

odvetniških in sodnih stroškov. Zavarovalka je prejela obdolžitev pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik jo je zastopal na zagovoru pri delodajalcu, kjer je bila sklenjena poravnava. Zavarovalnica ARAG je plačala 208,91 evra .

. Zavarovalcu delodajalec ni izplačal regresa. Vložena je bila tožba zoper delodajalca na delovno sodišče, kjer se je zgodila poravnava. Zavarovalnica ARAG je plačala 505,76 evra odvetniških in sodnih stroškov.

Katere pravice delavcem najpogosteje kratijo? Zakaj menite, da je tako?

Veliko je ravno kršitev na področju nezakonitih odpovedi pogodb, znižanja plače, neizplačevanja plač, regresa, prispevkov. Odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma izguba službe je nočna mora vsakega zaposlenega. Tisti, ki so to že doživeli, vedo, da so lahko posledice katastrofalne. Varnih služb ni, saj lahko odpoved doleti tako čistilko kot direktorja oddelka.

Zakaj je bolje plačati zavarovanje pravne zaščite kot počakati na dejanske stroške?

Veliko ljudi reče: "Nikoli se mi ni še nič zgodilo." Povsem človeško je, da sklepamo na podlagi subjektivnih preteklih izkušenj. In povsem človeško je, da se motimo. Odpoved pogodbe, znižanje plače, udeležba v prometni nesreči in drugo lahko življenje tistega, ki se mu "v življenju še ni nič zgodilo", spremenijo v enem dnevu, vključno s finančnimi posledicami. Ključno vprašanje je torej: kako verjetno je, da bom morda kdaj potreboval odvetnika?

Zavedati se moramo, da se nekateri delodajalci požvižgajo na zakonodajo in računajo na to, da se odpuščeni delavci preprosto ne bodo postavili za svoje pravice. Jasno je namreč, da so sodni postopki dolgotrajni, stroški pa vrtoglavi. Le kateri delavec si jih lahko privošči? A med zaposlenimi je vse več takih, ki vedo, da obstaja rešitev. Zadnjo so odkrili v zavarovanju pravne zaščite.

Ne samo na področju dela, zavarovanje pravne zaščite pride prav v marsikaterem položaju v življenju.

Zavarovanje pokriva številna področja glede na pakete, ki jih zavarujete. Vas je policist oglobil za prekršek, ki ga niste storili? Ste se poškodovali in vam zavarovalnica ne želi izplačati odškodnine? Blago, ki ste ga kupili, ni ustrezno? Partner ne plačuje preživnine ali se z njim ne morete dogovoriti o stikih? Sosed moti vašo posest ali pa se ne strinjata glede meje? Čas je, da poiščete pomoč pri odvetniku. In to brezplačno!