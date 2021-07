Plačilne kartice, s katerimi boste povsod po svetu brezskrbni kot doma

Oglasno sporočilo

Kartično poslovanje vedno bolj izpodriva gotovino, z novimi pridobitvami banke Lon – plačilnimi karticami Mastercard ® , ki omogočajo varno, hitro in enostavno poslovanje doma in v tujini, pa boste res govorili bančni jezik, ki ga razumejo povsod.

Plačilne kartice nam olajšujejo plačevanje za storitve in izdelke ter so postale nujen spremljevalec vsakega od nas tako doma kot v tujini. Doma z njihovo uporabo lahko preskočimo včasih tudi precej zamudno iskanje bančnih avtomatov ter preženemo strah, da bi denar kje izgubili, v tujini pa nam omogočajo tudi ugodnejše poslovanje, saj se z njimi izognemo menjavi denarja v drugo valuto in dražjemu dvigovanju gotovine na bankomatih. Poleg tega, da je brezgotovinsko poslovanje hitrejše, enostavnejše in varnejše, so plačilne kartice manj privlačne za tatove, saj jih je lažje izslediti kot gotovino, njihova uporaba pa je tudi prijaznejša do okolja.

Plačevanje s karticami vedno bolj razširjeno

Vse te prednosti pri plačevanju s plačilnimi karticami se kažejo tudi v vedno večjem številu ljudi, ki jih uporabljajo, pa tudi v pogostosti plačevanja z njimi. Kot so pokazali podatki iz raziskave, ki so jo julija lani opravili v raziskovalno-svetovalni agenciji YouGov med 25.823 prebivalci 21 držav po svetu, analizirali pa pri MoneyTrasfers.com, je plačevanje s karticami spodbudil tudi koronavirus. V Maleziji, Združenih arabskih emiratih in Vietnamu si družbo brez gotovine sicer, ne glede na koronavirus, želi že več kot 60 odstotkov prebivalcev, na vrhu je Indija, kjer je takšnih kar 79 odstotkov, zmagovalka po uporabi plačilnih kartic pa je Švedska, saj Švedi že danes z gotovino opravijo le še petino vseh plačil. Vedno bolj priljubljene pa so plačilne kartice tudi v Sloveniji, kjer jih po podatkih iz raziskave agencija Mediana iz maja letos redno, na tedenski bazi uporablja že 84 odstotkov ljudi, vsak dan pa kar 24 odstotkov.

Most med otipljivim in digitalnim, tujino in domovino

Pri Lonu se tega, da svet prehaja v brezgotovinsko družbo, zavedamo. Kot sinonim za udobno, preprosto, učinkovito bančništvo s fleksibilnimi produkti, ki poenostavljajo življenje, sledimo trendom, zato smo se odločili, da korak naprej na področju kartičnega poslovanja storimo tudi sami. Da smo sodobna banka, ki omogoča enostavno spletno bančništvo, naši komitenti že dobro vedo, zdaj pa se našim ciljem, da čim bolj olajšamo brezgotovinsko poslovanje, pridružuje še ena novost – Mastercard®, ki jo Lon svojim komitentom omogoča brezplačno.

Kreditno kartico oziroma kartico z odloženim plačilom Activa Mastercard je zamenjala kreditna kartica Mastercard, ki v celoti ohranja funkcionalnosti sedanje kartice, debetno kartico Activa Maestro pa je nadomestila debetna kartica Mastercard, ki po novem omogoča tudi hitra in preprosta spletna plačila ter jo lahko uporabljate na vseh prodajnih mestih z oznako Mastercard®. Z novimi plačilnimi karticami Mastercard je Lon tako zgradil varen finančni most med otipljivim in digitalnim, med tujino in domovino ter opolnomočil svoje komitente pri plačevanju in poslovanju v različnih okoljih. Ali povedano drugače: z Lonom in Mastercardom boste govorili bančni jezik, ki ga razumejo povsod.

Da boste povsod brezskrbni kot doma

Debetno kartico Mastercard, pri kateri so sredstva vedno takoj odšteta s tekočega računa, sprejemajo na več kot milijon lokacijah po svetu, od trgovin, restavracij in hotelov do spletnih ponudnikov storitev ter izdelkov, z njimi pa seveda lahko plačujete tudi račune in dvigujete gotovino na bankomatih. Uporaba kartice je povsem preprosta, saj je brezstična, kar pomeni, da vam na terminalih, ki so označeni z brezstičnim simbolom, ni treba storiti ničesar drugega kot to, da jo prislonite obenj. Ob nižjih zneskih ni potrebna niti odobritev, pri višjih zneskih pa je zaradi varnosti treba vnesti PIN-kodo, medtem ko je večja varnost zagotovljena tudi ob dvigovanju gotovine na bankomatu, saj vsakič prejmete potrdilo o izvršeni transakciji.

Enako velja za kartico z odloženim plačilom, kreditno kartico Mastercard, ki jo sprejemajo na več kot 44 milijonov prodajnih mest po svetu. Kreditna kartica Mastercard vam v okviru dogovorjenega limita omogoča plačevanje za storitve in izdelke tudi brez sredstev na računu, saj obveznosti poravnavate enkrat mesečno, z njo pa bo odveč postala tudi skrb, ali imate pri sebi dovolj gotovine.

Da bi bila uporaba Lonovih kartic Mastercard še bolj brezskrbna, je njenim uporabnikom na voljo tudi brezplačna pomoč, na katero se lahko obrnete pri prijavi izgubljene ali ukradene kartice, lociranju najbližjega bankomata in ob drugih vprašanjih, za konec pa vas pri plačevanju s karticami Mastercard varuje tudi nična odgovornost, kar pomeni, da ne odgovarjate za nakupe, ki jih niste storili vi. Če nečesa niste kupili, vam tega skratka ne bomo zaračunali. Če si boste nakup zaželeli, pa ste lahko brez skrbi, da bo ta, tako kot vse drugo pri Lonu, potekal varno, hitro in enostavno.

Naročnik oglasne vsebine je Hranilnica Lon.