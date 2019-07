Pivovarna Laško Union lani povečala prihodke in dobiček

Kot so sporočili iz Pivovarne Laško Union, so se prihodki lani povečali predvsem zaradi večje prodaje na izvoznih trgih.

Kot so sporočili iz Pivovarne Laško Union, so se prihodki lani povečali predvsem zaradi večje prodaje na izvoznih trgih. Foto: STA

Kot so danes sporočili iz družbe, so se prihodki lani povečali predvsem zaradi večje prodaje na izvoznih trgih. Delež čistih prihodkov od prodaje, ustvarjenih na tujih trgih, je lani dosegel 26 odstotkov, kar je štiri odstotne točke več kot leto prej.

Pivovarna lani povečala prihodke in dobiček

Normalizirani dobiček iz poslovanja je znašal 28,6 milijona evrov, normaliziran bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa 38,6 milijona evrov in je bil za 4,2 milijona evrov višji kot v letu 2017. Normalizirani čisti dobiček se je lani okrepil za 4,6 milijona evrov, na 21,1 milijona evrov. V Pivovarni Laško Union je bilo konec lanskega leta zaposlenih 596 ljudi, kar je približno na ravni iz leta prej, ko je pivovarna zaposlovala 592 ljudi.

Glavni direktor Pivovarne Laško Union Zooullis Mina je lansko poslovno leto označil za uspešno. Poudaril je, da so lani v obeh proizvodnih enotah, torej v Pivovarni Laško in Pivovarni Union, ter v logistiki izvedli 45 različnih investicijskih projektov, implementirali proces razvoja talentov in načrtovanje nasledstev. "Posebno mesto v naši strategiji in poslovanju zajema trajnostni razvoj in vračanje družbi," je zapisal prvi mož družbe, ki pivovarno vodi od lanske pomladi.

Laško za varjenje piva uporablja izključno slovenski hmelj

Trajnostni razvoj je, kot poudarjajo v družbi, sestavni del poslovne strategije pivovarne, ki je lani v primerjavi z letom 2016 za proizvodnjo vsakega litra piva porabila pet odstotkov manj pitne vode in deset odstotkov manj energije. V povezavi s trajnostno oskrbo med drugim poudarjajo tudi, da Laško za varjenje piva uporablja izključno slovenski hmelj.