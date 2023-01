Philips bo odpustil še šest tisoč zaposlenih

Nizozemski proizvajalec medicinske opreme in izdelkov za osebno higieno Philips bo zaradi izgube v luči odpoklicev pokvarjenih respiratorjev po svetu odpustil še šest tisoč zaposlenih. Že oktobra lani so napovedali ukinitev štiri tisoč delovnih mest. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz družbe, so v zadnjem lanskem četrtletju vknjižili 105 milijonov evrov čiste izgube.