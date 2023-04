Petrol bo kljub izgubi izplačal dividende, a bodo bistveno nižje

Kot so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola, so bili pri določanju predlagane višine dividende upoštevani zahtevne poslovne razmere v letu 2022, potrebne investicije, prosti denarni tok, zadolženost družbe, razvojni načrti, višina zadržanih dobičkov preteklih let, ustrezno razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA ter likvidnostna situacija.

Skupina Petrol je lani po nerevidiranih podatkih sicer zabeležila rekordnih 9,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 91 odstotkov več kot predlani. Čista izguba je znašala 2,7 milijona evrov, so sredi marca sporočili iz družbe, ki je medtem januarja v prvi oceni poročala o čisti lanski izgubi v višini 12,1 milijona evrov. Predlani je skupina beležila 124,5 milijona evrov čistega dobička.

Na Petrolov izkupiček je v letu 2022, kot so večkrat poudarili v družbi pod taktirko Nade Drobne Popović, močno vplivala regulacija cen pogonskih goriv na vseh trgih. Petrol sicer z zahtevki terja povrnitev nastale škode, ki po njihovih izračunih znaša v Sloveniji 106,9 milijona evrov, na Hrvaškem pa 55,9 milijona evrov, sprožil pa je postopke za mirno rešitev spora s slovenskim državnim odvetništvom in Republiko Hrvaško.

Slovensko državno odvetništvo je predlog za mirno rešitev spora zavrnilo, na Hrvaškem pa odločitve še niso sprejeli. "Uprava družbe Petrol si bo še naprej prizadevala za povrnitev škode in s tem za zaščito premoženja družbe," so v Petrolu navedli v današnjem sporočilu za javnost.

Skupščina Petrola še ni sklicana, skladno s finančnim koledarjem za letos pa bo 18. maja. V Petrolu ima država posredno in neposredno približno tretjinski lastniški delež. Slovenski državni holding je lastnik 12,7 odstotka delnic, država ima v družbi neposredno 10,8-odstotni lastniški delež, Kapitalska družba pa 8,7-odstotnega.

Tudi letos pričakujejo izjemno zahtevno leto

Predlog sklepa o izplačilu dividende v letošnjem letu so sicer oblikovali na četrtkovi seji nadzornega sveta, ki je potrdil tudi letno poročilo skupine Petrol za lani. Drobne Popovićeva je ob današnji objavi letnega poročila zapisala, da so izredna dogajanja v mednarodnem geopolitičnem in poslovnem okolju, ki jih ni bilo mogoče predvideti in ki so pustila močan pečat na evropskem in tudi slovenskem gospodarstvu, močno vplivala na poslovno uspešnost. Izjemno zahtevno bo tudi leto 2023, je opozorila.

Na poslovanje skupine bodo še naprej pomembno vplivali regulacija prodajnih cen goriv in energentov, zaostrovanje nabavnih pogojev in inflacija, čemur bosta sledila prilagajanje poslovnih procesov in optimizacija stroškov. Skupina Petrol za letos načrtuje prihodke od prodaje v višini 10,2 milijarde evrov, prilagojen kosmati poslovni izid v višini 675 milijonov evrov in EBITDA v višini 250,4 milijona evrov. Za naložbe v Petrolu načrtujejo sredstva v višini 75 milijonov evrov.