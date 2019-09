Pet razlogov, zakaj delati pri GRAWE

Kako je delati pri zavarovalnici GRAWE?

"Pri GRAWE sem začela kot 30-letnica brez lastnega kroga strank povsem po naključju. O službi nisem imela natančne predstave. A to se je hitro spremenilo: naučila sem se mnogo o zavarovalništvu in prevzela stranke nekaterih kolegov. V javnosti obstaja nek predsodek o tem delu, vendar je resnica pravzaprav povsem drugačna. Neverjetno je, koliko energije in dobre volje prejmemo od zadovoljnih strank, ki jih je okoli 95 %. Seveda traja nekaj časa, da te okolica sprejme, vendar se ljudje sami obračajo na najboljše zavarovalne zastopnike. Sama sem resnično zadovoljna z delom na zavarovalnici GRAWE, seveda pa moraš za ustrezne nagrade tudi dobro in veliko delati. Vsekakor je to, da sem z GRAWE že toliko let, potrditev. Nihče ne bi bil zvest podjetju toliko časa, če ne bi bil zadovoljen." Maja Vozel, zavarovalna zastopnica GRAWE

V svojem prejšnjem poklicu sploh nisem bil srečen. Predvsem sem pogrešal stik z ljudmi. Pri GRAWE sem našel prav to: kot zavarovalni zastopnik sem dejaven na terenu, kjer svoje stranke opozarjam na nevarnosti, ki ogrožajo njihovo življenje, ter prilagajam zavarovalne produkte njihovim individualnim potrebam. Med sestanki s strankami sem pozoren na to, kaj moj sogovornik resnično potrebuje. Dobro svetovanje je zame pomembno – tudi če to zahteva čas." Nikola Vujanović, zavarovalni zastopnik GRAWE