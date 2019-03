Paladij je dražji od zlata!

Oglasno sporočilo

Paladij je bil nedavno v središču pozornosti investitorjev, saj so podatki prikazovali strukturalni primanjkljaj te kovine, ki je nastal zaradi naraščajočega povpraševanja v avtomobilski industriji.

Ti nepričakovani in redki pogoji so vplivali na rast cene paladija nad mejo 1.500 dolarjev za unčo, s čimer je postal dražji od zlata. Od sredine avgusta 2018 je cena paladija zrasla za več kot 80 odstotkov. Cena paladija je samo v letu 2019 poskočila za približno 25 odstotkov.

Paladij se v avtomobilski industriji uporablja za proizvodnjo katalizatorja, ki služi za zmanjšanje škodljivih plinov.

Vse strožje regulacije glede zaščite okolja povečujejo potrebo po tej kovini. Povpraševanje po paladiju je doseglo nove vrhunce vzporedno z rastjo proizvodnje katalizatorjev na bencin po škandalu afere Dieselgate, ki jo je povzročilo podjetje Volkswagen, po njej pa je padlo povpraševanje po dizelskih vozilih.

Po mnenju številnih analitikov je primanjkljaj paladija v letu 2019 prešel že v deseto leto, pri čemer je eden od razlogov rastočega primanjkljaja protest delavcev v južnoafriških rudnikih. Po drugi strani se še naprej pričakuje povpraševanje po paladiju na Kitajskem, ki je ostalo na zelo visokih nivojih.

