Orban zvišal davek na dobiček Mola na 95 odstotkov

Madžarska naftna družba MOL kuje presežni dobiček na račun razlike v ceni med rusko nafto in nafto s trga v Londonu. Madžarska vlada naj bi z zvišanjem davka podjetju odvzela praktično celoten presežni dobiček s tega naslova, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Gre za že drugo zvišanje davka na presežni dobiček podjetja v zadnjem času. Že prej so ga namreč oblasti zvišale s 25 na 40 odstotkov.

Zaradi pomanjkanja goriva odpravili cenovno kapico

V torek je madžarska vlada zaradi panike med prebivalci zaradi pomanjkanja goriva odpravila cenovno kapico za to dobrino, ki je veljala od novembra lani. Tedaj so namreč oblasti ceno 95-oktanskega bencina določile pri največ 1,17 evra za liter. Ukrep so podaljševale na tri mesece in bi moral veljati do konca tega leta. Omejitev je bila odpravljena približno tri tedne pred predvidenim rokom. Utemeljevale so ga kot pomembno rešitev za zmanjšanje bremena potrošnikov zaradi visoke inflacije.

Kapico so ta teden torej na Madžarskem umaknili, pri tem pa podčrtali, da so bili v to prisiljeni zaradi poteze EU, ki je v ponedeljek uveljavila embargo na uvoz večine ruske nafte v EU in zgornjo ceno za rusko nafto za izvoz v tretje države. Posledica tega so bile motnje v oskrbi Madžarske z gorivom.

Madžarski premier Viktor Orban, ki se je po današnjih navedbah madžarske tiskovne agencije MTI na povabilo vodstva udeležil seje uprave MOL, je že v sredo na družbenem omrežju Facebook zapisal, da je s sankcijami, ki vplivajo na cene goriva po vsej EU, v resnici sankcionirana EU.

Teme srečanja z upravo MOL so bile dolgoročna poslovna strategija MOL, posledice vojne v Ukrajini, energetska kriza, sankcije EU in energetska strategija Madžarske. Na srečanju sta bila med drugim minister za energijo Csaba Lantos in minister za gospodarski razvoj Marton Nagy.