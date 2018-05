Onesnaženost zraka nad Tibetom bodo merili z Aerosolovo opremo

Z Aerosolovo opremo bodo merili onesnaženost zraka nad Tibetansko planoto. Foto: STA

Kot so sporočili iz Aerosola, bodo njihov instrument uporabljali tako pri meritvah na tleh, vključno s postajo na baznem taboru najvišje gore na svetu Mount Everest, kot tudi pri meritvah z balonom na višinah do 15 kilometrov nad morjem.

Tibetanska planota se spopada z resnim problemom onesnaževanja

Proučevanje onesnaženosti območja planote je pomembno, ker sneg in ledeni pokrov te regije v zimskem času vplivata na značilnosti kroženja zračnih mas na globalni ravni, poleg tega pa reke iz omenjene regije zagotavljajo vodo kar četrtini svetovnega prebivalstva.

"Regija se trenutno spopada z resnim problemom zaradi visokih koncentracij onesnaženja, vključno z delci v zraku oziroma aerosoli, ki prihajajo na tibetansko planoto s sosednjih območij z visoko gostoto prebivalstva in velikimi izpusti. Ti aerosoli lahko neposredno vplivajo na ekosistem in vegetacijo. Še pomembneje je, da temnenje snega in ledu lahko pospešuje taljenje in izginjanje ledenikov," so pomen raziskav poudarili v Aerosolu.

Projekt bo zagotovil tudi podatke za raziskave o podnebnih spremembah

Hkrati pričakujejo, da bo projekt zagotovil temeljne znanstvene podatke za podporo ključnim raziskavam globalnega onesnaženja in podnebnih sprememb ter pomagal podpreti politične odločitve za izboljšanje kakovosti zraka in varno oskrbo z vodo.

Poleg tega bo po pričakovanjih družbe podlaga za nadaljnje sodelovanje na področjih raziskav, tehnologije, izobraževanja in znanosti med Aerosolom in Kitajsko akademijo znanosti ter med Slovenijo in Kitajsko.

Aerosol lani povečal dobiček

Družbo Aerosol je leta 2007 v Sloveniji prek podjetja Magee Scientific ustanovil Britanec Tony Hansen, ki je konec 70. let prejšnjega stoletja v Kaliforniji razvil tehnologijo merjenja črnega ogljika.

Družba razvija in proizvaja znanstvene inštrumente za merjenje in preučevanje ogljičnih aerosolov, po lastnih navedbah je ena vodilnih evropskih organizacij za temeljne raziskave in razvoj na tem področju. Njene merilne instrumente uporabljajo po vsem svetu, med drugim so nameščeni v amazonskem pragozdu, v Sahari in na Antarktiki.

Družba je po podatkih, objavljenih na spletni strani Ajpesa, lani ustvarila 3,75 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je okoli pet odstotkov več kot predlani. Čisti dobiček je povečala s predlanskih okoli 333 tisoč evrov na okoli 407 tisoč evrov.