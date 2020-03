Ogromna pocenitev goriva: rezervoar skoraj deset evrov cenejši

Od polnoči bo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,029 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,017 evra. Bencin je bil nazadnje tako nizko leta 2009, dizel pa bo od polnoči najcenejši od marca 2016.

Že pred 14 dnevi občutna pocenitev

Pocenitev se je napovedovala že pretekli teden, ko je cena za sodček nafte padla na raven iz leta 2003. Ob tem dodatno na znižanje cen, ob koronavirusu, vpliva še napetosti med Savdsko Arabijo in Rusijo, ki se nista uskladile okoli količine načrpane nafte.

Cene bencina so se nazadnje spremenile pred 14 dnevi in že takrat dosegle najnižjo raven po lanskem februarju, dizel pa tako nizke cene ni imel že od poletja 2017. V primerjavi s cenami pred tem se je 50-litrski rezervoar pocenil za tri evre, enako velik dizelski rezervoar pa za 2,85 evra.

Gibanje cen goriv:

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.



Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta. STA

O ogromnem padcu cen nafte na svetovnih trgih smo na Siol.net že poročali. Več o tem tukaj: