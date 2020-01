Odprtje najsodobnejšega nakupovalnega središča tik pred vrati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ljubljanski Šiški bodo tik pred začetkom koledarske pomladi odprli najsodobnejše nakupovalno središče v državi. Aleja bo na 32 tisoč kvadratnih metrih površin ponujala 80 trgovin številnih blagovnih znamk, na ozelenjeni strehi pa bodo športna igrišča in tekaška steza. Zaposlitev bo dobilo 700 ljudi.

Novo nakupovalno središče Aleja med sosesko Celovški dvori in severno ljubljansko obvoznico se bo razprostiralo v treh nadstropjih z dvema podzemnima garažama. "Gradbena dela potekajo zelo dobro in tekoče, v skladu s predvidenim časom," so sporočili iz družbe SES Spar European Shopping Centers, investitorja projekta.

Aleja bo svoja vrata za vse obiskovalce, željne nakupov, zabave in druženja, odprla 19. marca ob 9. uri.

80 trgovin in najsodobnejši Interspar

Na 32 tisoč kvadratnih metrih površin bo 80 trgovin številnih blagovnih znamk, med njimi Interspar, drogerija Müller, Big Bang, modna ponudba iz XYZ, H&M in Hervisa ter MASS.

V središče prihajajo številne trgovine priznanih blagovnih znamk, kot so Calzedonia, Max&Co., s.Oliver, Black Label, Comma, Tommy Hilfiger, Pandora, Intimissimi, SuperDry in Buzz.

"Zelo se veselimo, da bo Aleja našim obiskovalcem predstavljala mesto prijetnega druženja," je povedal Toni Pugelj, direktor Aleje in direktor SES Slovenija.

Trenutno največja naložba v Sloveniji

V celotno gradnjo je bilo vloženih več kot 150 milijonov evrov in je trenutno največja naložba v Sloveniji. Kot je lani spomladi pojasnil Pugelj, SES prihodnost nakupovalnih središč vidi v večnamenskih lokacijah, ki ne združujejo le nakupovanja, temveč tudi doživetje kulinarike, preživljanje prostega časa, druženje in kulturo.

Na voljo bo več kot 1.600 parkirnih mest, urejenih pa bo tudi 200 parkirnih mest za kolesa, od tega sto pokritih.

Zapleti s pridobivanjem dovoljenj

Novo nakupovalno središče je bilo sicer načrtovano že davnega leta 2010, a se je pridobivanje gradbenega dovoljenja zavleklo. Graditi so tako začeli šele jeseni 2017.