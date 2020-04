Obrtniki opozarjajo: Prek telefona je zelo težko rešiti zadeve #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V domove po državi te dni kljub epidemiji vstopajo tudi obrtniki in serviserji. Kaj torej, če se pokvari hladilnik, poči cev, če pride do izpada elektrike ali pa se pokvari računalnik, od katerega je odvisno naše delo od doma?

Kako torej ravnati v času, ko so gibanje in stiki med ljudmi nezaželeni in močno omejeni? Točnih navodil, katera popravila sodijo med nujna, nimajo, zato serviserji sami odločajo, kateremu klicu se bodo, ali ne bodo odzvali, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Protokoli pri zasebnih strankah niso tako hudi, pojasnjuje vodoinštalater Robert Murn. "S stranko se najprej pogovorim, kaj se dogaja oziroma ali gre za nujno ali ne nujno popravilo. Ne nujne stvari počakajo. Tam, kjer pa voda pušča in povzroča škodo, pa ukrepamo. Virus gor, virus dol," razlaga Murn.

Podjetniki in obrtniki fizičnim osebam pomagajo samo v nujnih primerih

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pojasnjujejo, da navodila o varni interakciji s stranko pošiljajo redno. Po njihovih besedah je še vedno serviser tisti, ki presoja, ali je okvara življenjskega pomena. "Če gre za stvari, ki so nujne za življenje, potem lahko pokličete našega obrtnika oziroma podjetnika in ta se bo odzval. Drugače pa obrtniki in podjetniki lahko delajo samo za podjetje, za fizične osebe pa samo v nujnih primerih," pravi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh.

Nikjer pa, po poročanju Planeta, ni črno na belem napisano, katere aparate hišni mojstri smejo popravljati in katerih ne, ter kako naj izvajajo servis. "S stranko se pač ne približujeva na kratko razdaljo. Potem ko se pogovoriva o problemu, samostojno opravim delo oziroma pomagam, kolikor v tem trenutku morem, saj je nabava materiala trenutno problematična," pravi Murn.

"Prek telefona je zelo težko rešiti zadeve"

Ena izmed rešitev je, da manjše težave v gospodinjstvu poskušamo rešiti sami oziroma bodisi s pomočjo interneta bodisi prek klica serviserja. Slednje ni nujno vedno v pomoč. "Prek telefona je zelo težko rešiti zadeve. Vzamemo prioritetne stranke, ostale pa naj v tem obdobju zdaj počakajo," pojasnjuje električar Sergej Lukič.

Ko gre za servise drugih aparatov, pa je zgodba drugačna. Ob okvari je najlažja rešitev nakup novega recimo računalnika, pralnega ali pomivalnega stroja. Iz Big Banga, ki je zdaj ob dostavi vključeval tudi namestitev naprave, odgovarjajo, da trenutno montaže, vnosa in odvoza aparatov iz stavb ne izvajajo. To pomeni, da bi v primeru okvare morali svoj 70-kilogramski pralni stroj prinesti pred stavbo, nato pa novega odnesti v stanovanje in ga priklopiti.

"Zdaj je veliko dela na črno"

Nekatere stranke so seveda neučakane. Ker od obrtnikov in podjetnikov, ki jih poznajo, še vedno potrebujejo storitve, jim ti velikokrat ustrežejo. "Zdaj je veliko dela na črno, na primer v garažah. Tam resnično prihaja do nenadzorovanih storitev," še dodaja Meh.