Novosti na trgu delovne sile

Poklici nove realnosti

Pregled trga dela kaže, da bo največ povpraševanja še vedno po delavcih za preprosta dela v proizvodnji, ki ne bodo povezana z avtomobilsko industrijo. Še vedno bodo iskani prodajalci za delo pri večjih trgovcih. Veliko zanimanja pa bo tudi v prihodnje po poklicno tehničnih profilih, kot so varilci, orodjarji, ključavničarji, avtomehaniki in vozniki.

Foto: Getty Images

Prosto delovno mesto bodo lažje dobili vsi s končano fakulteto tehnične usmeritve, kot so strojni inženir, elektro inženir in programer. Zelo iskani bodo tudi naravoslovni poklici, poklici s področja financ in računovodstva. Vsekakor bodo vedno iskani tudi najboljši tržniki.

Korona kriza pa je pokazala še večjo potrebo po kadru s področja nege in zdravstva.

Panoge, ki imajo na trgu dela največ aktivnih oglasov za zaposlovanje: trgovinska, področja logistike, zdravstva, strojništva, zavarovalništva, bančništva, ...

Najbolj iskani kadri so prilagodljivi in motivirani

Pri iskanju nove zaposlitvene priložnosti vse pogosteje ni dovolj le primerna izobrazba, ampak morajo imeti kandidati tudi prave kompetence, da bodo delo sploh lahko opravljali dobro in učinkovito. Med najbolj iskanimi in cenjenimi kompetencami so visoka motivacija za delo, samoiniciativnost in prilagajanje.

Če se podjetje znajde v situaciji, ko se mora čez noč odzvati, je še toliko bolj pomembna fleksibilnost zaposlenih, prilagajanje ter iskanje rešitev, ustvarjanje novih idej in zmožnost delovanja pod stresom. Zelo priporočljivo je, da je delavec sposoben reševanja problemov in delovanja v timu tudi na daljavo. Delodajalci od zaposlenih pričakujejo tudi inovativno razmišljanje, empatičnost, sposobnost hitrega prilagajanja, osredotočenost na cilj, organizacijske spretnosti in razmišljanje v okviru koncepta "out of the box" ter seveda jasen fokus.

Multidisciplinarnost: formula za uspeh Zmagovalna kombinacija kompetenc in zaposlitvenih priložnosti pa se ponuja vsem, ki se zavedajo pomena multidisciplinarnosti. Sposobnost povezovanja različnih panog, konceptov in pristopov je vedno bolj uspešna formula za uspeh in dobro zaposlitev. Zaposleni, ki zmorejo razmišljati širše od svoje profesionalne usmerjenosti, so za podjetje in njegovo konkurenčnost velik potencial.

Zagrabite vse priložnosti za učenje

Foto: Getty Images

Kandidati, ki želijo čim bolje izkoristiti vse svoje potenciale, naj ne pozabijo na pomen vseživljenjskega učenja. Na spletu je mogoče najti številna izobraževanja, tudi brezplačna, tako da so vsi izgovori o nedosegljivem dodatnem izpopolnjevanju povsem odveč. Kandidati bodo uspešnejši, če se bodo zavedali, da delodajalec ne išče delavca zato, da bo z njim zapolnil delovno mesto, ampak išče osebo, ki bo skupaj z njim privedla do še večje rasti podjetja.

Si res želite delati pri nas?

Zelo pomembna sta tudi brezhibna prijava na oglas ter dobra priprava življenjepisa in spremnega pisma, saj je od tega odvisno, ali ga bo delodajalec želel spoznati, bodisi v živo ali prek spleta.

Prav tako naj razmislijo, v čem so še posebej dobri, katera so njihova močna področja – znanja, izkušnje, osebne lastnosti, spretnosti in dosežki. Predvsem pa naj razmislijo, ali si zares želijo delati v podjetju, na katerega oglas se prijavljajo. Delodajalci žal prevečkrat ugotavljajo, da se na oglas prijavljajo tudi kandidati, ki se potem sploh ne odzovejo povabilu na razgovor.

Posodobite in uredite svoj življenjepis , da boste pripravljeni na iskanje nove zaposlitve. Na spletu lahko dostopate do neštetih spletnih strani, ki ponujajo že pripravljene predloge. Naučite se pripraviti spremno pismo , s katerim boste zasijali že ob prijavi.

Kandidati, ki želijo biti več kot le sodelavci

Foto: Getty Images

Poleg strokovnih znanj, delovnih izkušenj in ustreznih kompetenc podjetja pri kandidatih iščejo predvsem tudi veselje do dela in zavzetost. Od zaposlenih pričakujejo, da se bodo znali in želeli vključiti v delovno sredino, kar pomeni, da bodo želeli "dihati s podjetjem" tudi, ko kdaj ne bo vse rožnato.

Dobra podjetja od kandidatov pričakujejo, da bodo z določenim zaposlenim dobili več kot le (so)delavca – želijo, da ta oseba k njim prinese nova znanja, da bo s svojo radovednostjo in pripravljenostjo na učenje tudi iz svojih napak prispevala pomemben delež k boljši uveljavitvi in rasti podjetja. Vsak človek namreč v organizacijo prispeva tudi svojo energijo, zavzetost in usmerjenost k cilju.

Podjetja pa po drugi strani svojim zaposlenim ponujajo različne ugodnosti, kar je odvisno tudi od tega, kakšne vrste posel opravljajo. Podjetja se vedno bolj zavedajo nujnega pomena zaščite sodelavcev za njihovo zdravje. Med drugim omogočajo delo od doma, fleksibilen delovni čas, virtualne sestanke in virtualna srečanja, če je to mogoče glede na naravo dela.

Korona vpliva tudi na trg dela

Foto: Getty Images

Korona je posegla na vsa področja življenja, tudi na to, kako poteka iskanje kadrov in iskanje novih kariernih priložnosti.

Delodajalci so morali v tej situaciji spremeniti način razgovorov s potencialnimi kandidati. Razgovori v veliko primerih danes potekajo na daljavo, česar si še pred kratkim nismo predstavljali.