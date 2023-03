Novost za komitente Nove KBM in SKB banke

Banki Nova KBM in SKB banka, ki se bosta predvidoma v letu in pol združili pod okriljem skupnega lastnika OTP, sta z današnjim dnem združili mreži bankomatov. Njune stranke tako lahko od zdaj brezplačno dvigujejo gotovino in preverjajo stanje na računih na okoli 450 bankomatih po državi.

Madžarska bančna skupina OTP je SKB banko kupila leta 2019, v začetku letošnjega februarja pa je uspešno izpeljala še prevzem Nove KBM.

Postopek integracije Nove KBM in SKB banke bo predvidoma trajal leto in pol, do takrat pa za stranke obeh bank ne bo sprememb. Prvi korak v procesu integracije pa je združitev mreže bankomatov. Stranke tako lahko od zdaj brezplačno dvigujejo gotovino in preverjajo stanje na računih na okoli 450 bankomatih po državi.