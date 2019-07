Novost Fursa, ki dviga pritisk podjetnikom

Samozaposleni so dolgo časa pozivali državo, da jim omogoči plačevanje prispevkov z le eno položnico. Po novem je to mogoče, vendar se pri plačevanju po novem pojavljajo težave.

Finančna uprava RS (Furs) je konec maja uvedla možnost plačevanja vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke jih lahko samostojni podjetniki in drugi zavezanci odslej poravnajo le z enim e-računom.

Furs je poenostavil, predvsem pa pocenil plačevanje teh obveznosti za samostojne podjetnike, kulturnike, športnike, odvetnike in druge, ki so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost. Zavezanci lahko prihranijo tudi več kot 20 evrov na leto. Provizije za plačilo po spletu se namreč pri bankah gibljejo od nekaj deset centov do pol evra na posamezno transakcijo.

Akontacijo dohodnine morajo še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

A uvedba novosti zaradi počasnosti Fursa povzroča v začetni fazi kar nekaj težav.

Vsak mesec morajo osebe z dejavnostjo plačati štiri različne prispevke za socialno varnost in še akontacijo dohodnine (če znesek akontacije ne presega 400 evrov, se ta plača v trimesečnih obrokih). Mesečno to pomeni pet položnic oziroma 60 položnic na leto.

Na Fursu so jo napotili na banko in obratno

"Prvi e-račun sem prejela 19. junija, dan pred končnim rokom, ko bi morala poravnati prispevke. Če ne bi imela dostopa do spletne banke, kjer sem potrdila e-račun, bi zamudila s plačilom in bi mi Furs zaračunal zamudne obresti," je opozorila naša bralka.

V tem mesecu se je zgodba ponovila. "Danes smo 16. julija in še nisem prejela e-računa. Že več dni preverjam, kje se je zataknilo, a nisem dobila nobene natančne informacije," je razložila. Sprva je pomislila, da nova storitev sploh ne deluje. "Na Fursu so me napotili na banko, na banki pa so rekli, naj se obrnem na Furs," je dodala.

Foto: STA

Zdaj večkrat na dan preverja v spletni banki, ali je že prejela e-račun. Ob tem jo skrbi tudi dejstvo, da končni rok za plačilo socialnih prispevkov, torej dvajseti v mesecu, tokrat pride na soboto, ko se ne izvajajo plačilni roki.

Poudarila je tudi, da se je zapletalo že pri prijavi na storitev prejemanja e-računa, saj informacijski sistem njene banke do tedaj še ni tehnično omogočal uporabe brskalnikov Firefox in Chrome, prek katerih se je želela prijaviti. In to čeprav so med najbolj pogosto uporabljanimi, prek njih pa je do zdaj brez težav uporabljala spletno banko.

Podobne težave s plačevanjem e-računov ima po naših podatkih tudi več drugih zavezancev, ki so želeli preizkusiti Fursovo novost.

Furs: Ne bo se ponovilo

Na Fursu priznavajo, da so imeli na začetku nekaj težav, zaradi katerih se je zgodil nekajdnevni zamik pri pošiljanju e-računov. A hkrati poudarjajo, da jih rešujejo in da se v prihodnje ne bodo več ponovile.

Kot so pojasnili, za osebe z dejavnostjo sestavljajo tako imenovane predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost in jih do 10. v mesecu odlagajo v njihove portale eDavkov. Če zavezanci na obračune nimajo nobene pripombe, ti 15. v mesecu postanejo dokončni.

Šele po tem na Fursu lahko začnejo izdajo e-računov. Te pošljejo bankam, zavezanci pa lahko do njih dostopajo prek svoje spletne banke, kjer lahko predizpolnjeni plačilni nalog tudi potrdijo in s tem neposredno poravnajo obveznost.

V juniju je vse skupaj otežila še okoliščina, da je bil 15. junij sobota. Tako je Fursov sistem šele v ponedeljek 17. junija začel obdelavo obračunov prispevkov za socialno varnost. Ta pa je bila pri nekaterih po naših podatkih končana šele pozno v večernih urah 19. junija.

Na storitev prejemanja e-računa se je sicer treba prijaviti prek spletne banke. Furs je v Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, davčna številka 77695771. V prijavi se za "Referenčno oznako izdajatelja e-računa" vpiše davčna številka zavezanca, ki prijavo oddaja. Furs bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna dajatev pripravil tako imenovani zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo Furs poslal zavezancu (prek njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v obliki pdf. Iz Fursovih navodil izhaja, da prijava na e-račun velja do odjave oziroma do zaprtja računa.

Večina bo e-račune prejela danes

Na Fursu obljubljajo, da se to ne bo ponovilo. "Po zadnjih podatkih je obdelanih že 80 odstotkov obračunov prispevkov za prejšnji mesec. Večina jih bo danes prejela e-račune," je povedal Stojan Glavač, predstavnik za odnose z javnostjo na Fursu.

Dodal je, da jih lahko zavezanci poravnajo najpozneje v ponedeljek, 22. julija, kar jim omogoča zakonodaja. Če je 20. v mesecu sobota, nedelja ali praznik, se namreč rok izteče naslednji delovni dan.

Foto: Posnetek zaslona: edavki.durs.si

Ponudil je tudi nasvet za tiste davčne zavezance, ki so v času, ko e-račun še ni izdan, na dopustu. "V tem primeru lahko zavezanec, preden gre na dopust, uporablja način plačila, kot ga je doslej, se pravi plačilo obveznosti s plačilnim nalogom UPN," je povedal.

Že doslej je Furs omogočal združitev tistih plačil, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun (IBAN). Osebe z dejavnostjo so tako morale mesečno plačevati proračunu, zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in zavodu za zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da so lahko mesečno namesto petih različnih položnic izpolnili le tri in si tako znižali stroške provizije bank.

Kmalu tudi e-računi za podjetja

Podatkov o tem, koliko zavezancev trenutno uporablja plačevanje obveznosti na podlagi e-računa, na Fursu nimajo. Novost je mogoče uporabljati od 15. junija, v prvem tednu pa se je zanj odločilo že 500 samostojnih podjetnikov in drugih zavezancev.

Storitev bodo sicer uvajali postopoma. V prihodnje bodo poravnavo davčnih obveznosti prek e-računov zagotovili tudi pravnim osebam.