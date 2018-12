Novo leto prinaša nove priložnosti. Poglejte, kdo zaposluje.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Staro leto se poslavlja, novo se pripravlja. Običajno se v tem času zazremo v preteklost in razmišljamo, kaj bi lahko pri sebi slabega opustili, izboljšali dobre navade ali pa začeli nekaj povsem na novo. Morda je skok v novo leto priložnost tudi za razmislek o menjavi službe.

V Klubu slovenskih podjetnikov so zbrali aktualne zaposlitvene oglase svojih članov. Dvajset prodornih podjetij išče vsaj enega novega sodelavca, nekatera tudi več. Največje potrebe imajo v trboveljskem visokotehnološkem podjetju Dewesoft. Najbolj iskani kadri so sicer orodjarji, delavci v proizvodnji in vzdrževalci.

V škofjeloškem Polycomu iščejo orodjarja vzdrževalca, skladiščnika in proizvodnega delavca. V vrhniškem podjetju Siliko iščejo tehnologa kakovosti, za svojo poslovno enoto v Sevnici pa orodjarja vzdrževalca in skladiščnika. Tudi v podjetju Marovt iz Slovenskih Konjic iščejo dva orodjarja, elektrovzdrževalca, preoblikovalca kovin in proizvodnega delavca. V idrijski Hidrii iščejo dva vzdrževalca.

Foto: STA Trboveljski Dewesoft, ki se ukvarja z izdelavo programske opreme in s proizvodnjo elektronskih komponent, išče več različnih profilov sodelavcev za delo v Sloveniji, Veliki Britaniji, Nemčiji in Avstriji.

V kolektivu Jezeršek Gostinstva zaradi povečanega obsega dela iščejo organizatorja dogodkov, ki bo pomagal pri prodaji in načrtoval dogodke.

V podjetju Cleangrad iz Ljutomera, ki je proizvajalec certificiranih čistih prostorov za farmacevtsko, kozmetično in prehrambno industrijo ter bolnišnice, v svoj kolektiv vabijo vodjo projektov in monterja.

Pri Akrapoviču za svojo lokacijo v Črnomlju iščejo tehnologa pakiranja. Med drugim bo zadolžen za izdelavo zahtev in načrtov embalaže ter konceptov pakiranja za nove produkte skladno z zahtevami projektov.

V proizvajalcu montažnih hiš Lumar iščejo vodjo gradbišča.

V podjetju RLS iz Komende, ki deluje na področju avtomatizacije proizvodnje ter razvija, proizvaja in trži senzorje, module, dajalnike in merilne sisteme za podjetja iz različnih industrij in distributerje po vsem svetu, iščejo planerja proizvodnje.

V podjetju Eventus iščejo delavca v veleprodajnem skladišču v Mariboru.