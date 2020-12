Novice o cepivih Pfizerja in Moderne so povzročile nemir na borzi

Oglasno sporočilo

Redko se dogaja, da le nekaj podjetij tako vpliva na splošno stanje borz. Pfizer, katerega delnice so v zadnjem mesecu poskočile za 18 odstotkov, in Moderna, katere delnice so od začetka leta poskočile neverjetnih 630 odstotkov, sta v zadnjih treh tednih bistveno izboljšala svoje tržne razmere. Vlagatelji so manj zaskrbljeni zaradi naraščanja števila novookuženih z novim koronavirusom in strožjih omejevalnih ukrepov ter se vse bolj osredotočajo na dostavo cepiv in morebiten hiter konec pandemije.